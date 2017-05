Fractură evidentă între Europa și SUA semnalată de Germania ! Încotro NATO – se va rupe?

„Perioada in care ne puteam baza in totalitate unii de altii e aproape incheiata. Este sentimentul pe care l-am trait in aceste ultime zile”, a declarat Merkel in timpul unui miting electoral desfasurat la Munchen, in sudul Germaniei.„Noi, europenii, trebuie sa ne luam soarta in maini”, a adaugat ea. „Trebuie sa ne batem pentru propriul destin”, a continuat sefa guvernului german, potrivit careia relatiile cu presedintele francez Emmanuel Macron trebuie sa fie cu atat mai stranse.

Angela Merkel a facut aceste declaratii in capitala Bavariei, la o zi dupa summitul G7 (grupul celor mai bogate sapte tari din lume, format din Germania, Franta, Italia, Japonia, Canada, Statele Unite si Marea Britanie), desfasurat la Taormina, in Sicilia, unde unitatea celor sapte tari s-a destramat in conditiile in care presedintele american Donald Trump a refuzat sa se angajeze in favoarea Acordului de la Paris privind lupta impotriva incalzirii climatice.

Cancelarul german calificase de altfel discutiile de vineri si sambata pe tema schimbarilor climatice „deloc satisfacatoare”.

In cursul primului turneu in strainatate din mandatul sau, presedintele SUA Donald Trump s-a deplasat si la Bruxelles, unde a produs o serioasa dezamagire in randul aliatilor sai din NATO, refuzand sa se angajeze in mod explicit in favoarea clauzei privind apararea colectiva stipulata in Articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord.

El a calificat de asemenea practicile comerciale ale Germaniei drept „rele, foarte rele”, potrivit saptamanalului german Der Spiegel.