Furtul… democratic al forței de muncă bine calificate! Pe banii cui?

Un număr de 163.000 de persoane au solicitat azil în Suedia în 2015, cei mai mulţi din Europa calculat pe cap de locuitor, în cadrul valului de migraţie în cadrul căruia peste un milion de oameni au fugit de război şi sărăcie. Ritmul migraţiei i-a speriat pe unii suedezi – susţinătorii partidului anti-imigraţie Democraţii Suedezi au crescut considerabil – determinând autorităţile să introducă legi mai aspre pentru acordarea de azil. Potrivit estimărilor, numărul de cereri de azil ar urma să scadă anul acesta. Cu toate acestea, fără o migraţie semnificativă, Suedia se confruntă cu o lipsă a forţei de muncă în anii care vin, spune Hakan Gustavsson, şeful departamentului de prognoze din cadrul Agenţiei publice suedeze pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

„Adaosul de forţă de muncă din străinătate a atenuat deficitul pe care îl vedem în continuare”, a declarat Gustavsson. „A crescut activitatea economică în ţară; oricum te-ai uita la ea, a fost un lucru bun că am primit atâţia oameni din afară”…. „Drumul înainte nu este o diminuarea a imigraţiei„, a adăugat Gustavsson.

Cu o rată a natalităţii scăzută şi cu proporţia pensionarilor, în creştere, Suedia are nevoie de o rată de imigraţie de 64.000 de persoane pe an, în medie, pentru a menţine echilibrul între cei care lucrează şi cei care beneficiază de pensie, a spus Gustavsson. (ddr)