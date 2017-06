Futsal : Celta Braşov îşi aduce antrenor din Spania!

Echipa de fotbal în sală Celta Braşov, divizionară secundă, își conturează deja staff-ul tehnic pentru sezonul 2017/2018. Clubul brașovean dorește sa le mulțumească lui Hector Martinez și Juan Carlos Garcia pentru aportul adus la acest proiect în sezonul recent încheiat și deja anunță noii antrenori spanioli desemnați de Celta Vigo sa coordoneze și dezvolte proiectul Celta Brasov.Primul iberic pentru noul an competițional este Manuel Gomez Alonso ,,MANU” care va sosi la Braşov săptămâna viitoare, pentru a începe pregătirile viitorului sezon. Spaniolul, originar din Vigo , s-a ocupat până săptămâna trecută de grupa 2001 de la Celta Vigo și vine la Braşov ca responsabil de metodologie și antrenor principal al juniorilor republicani.

„După vizita lui Edu Covelo de luna trecută, cei de la Celta și-au dorit un plus de experienţă pe partea sportivă, l-au ales pe Manu și abia așteptăm să-l vedem la treabă. Am încheiat un prim sezon de acomodare cu sistemul spaniol și gândirea lor dar acum vom trece la un alt nivel, vor fi cel puțin 3 antrenori trimiși de Celta Vigo la Brasov pentru noul sezon competițional” , a spus Ciprian Jurubescu, președinte Celta Braşov

,,Vin la Braşov cu sufletul deschis sa facem lucruri mari împreună. Celta mi-a oferit această șansă, să mă dezvolt profesional și sunt foarte recunoscător, am primit o șansă mare și vreau să arăt că nu s-au înșelat în privința mea. Vreau să mulțumesc și cluburilor Val Minor și Porrino Industrial, care m-au introdus în lumea fotbalului acum mai bine de 10 ani. Am referințe foarte bune de la colegii mei, care au fost până acum la Braşov și sunt convins că prin muncă și seriozitate vom creşte frumos. Am auzit că voi găsi copii foarte talentați și asta e foarte motivant pentru mine” , a spus Manuel Gomez Alonso

,,Manu” are 45 de ani și este antrenor cu licenţa PRO dar și licențiat în educație fizica și sport la Universitatea din Vigo.

Clubul brașovean va mai incorpora din Spania un preparator fizic și antrenori la grupele de minifotbal.

Dorin Duşa