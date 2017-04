Gabriel Oprea, zis generalul Izmană a „hirotonisit/nășit” 700 de doctori in științe ! Acum cer 50% in plus la leafă!!

Mulți se intrebă de ce este așa de puternic și se ține atât de unit SISTEMUL? Avantajele materiale, accesul facil la banul public, la deminitati si lista poate continua. Vedetii sefii de prin partide, institutii publice cum se rotesc intre ei la conducere, lăsând impresia pentru fraieri de libertate si democratie. Aceasta tristă realitate o vedem zilnic. Azi, unul e la PSD, dupa ce ieri a fost la PNL sau/și a trecut pe la UNPR. Alții a fost în Internationala Socialista, au trecut peste noapte de pe stanga pe dreapta si-au aterizat la Popularii europeni. Tot asa, exemplele pot continua. Nu conteaza ideologia, electoratul, tara sau cetateanul, conteaza cati bani pot fura. Observati nu mai conteaza nici cate dosare au, asta pentru că banii le rămân in conturile din paradisuri exotice.



Iata cum stiinta de carte nu conteaza c i doar titlurile universitare.

Personalul care detine titlul stiintific de doctor beneficiaza de o indemnizatie lunara de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detine titlul, potrivit proiectului Legii salarizarii unitare a bugetarilor, prezentat de PSD. Acest proiect mai prevede ca „personalul didactic de predare care solicita si obtine gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor ordinului ministrului educatiei nationale, nu primeste sporul pentru titlul stiintific de doctor. Cadrele didactice opteaza in favoarea sporului pentru titlul stiintific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I”.

Puroi! Curge puroi din buboiul numit MAI! Acum se vede de ce își făcuse Oprea Academie! Erau prea mulți curcani cu grade mari și trese aurite pe umeri care se își luaseră „patalama de oameni deștepți”! Mai mult ca sigur că și la SRI e la fel! Prea se înghesuiau unii în alții la poza de grup! Pe milițieni o să-i aflăm sigur, pe cei din SRI, niciodată!



În nouă ani, la Interne, 700 de ofițeri și-au luat doctoratul! Ș i au ajuns chestori/generali, automat, 69 de „curcani” cu patalama! Ministerul de Interne ține la sertar numele celor care au obținut titlul științific în perioada 2005-2014. Academia Națională de Poliție a demarat o investigație internă cu privire la doctorate.

Senatorul Valer Marian i-a cerut fostului ministru de Interne Gabriel Oprea, în primăvara anului 2014, informații despre numărul doctorilor din MAI, „având în vedere creșterea substanțială a numărului de grade de chestor sau de general în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și a numărului de doctorate în știință obținut de angajați ai acestui minister”.

În răspunsul său, Oprea a dezvăluit că 697 de angajați de la Interne au devenit doctori în perioada 2005-2014, iar 12 dintre aceștia au obținut titlul la universități din Republica Moldova.

Daca tot am pomenit de republica de dincolo de prut, trebuie sa spunem ca aici suntem in fata unei statistici uluitoare – la 700 de cetațenei este un …doctor.



Sunt si cazuri, putine, cănd oamenii s-au ”trezit” si au renuntat singuri la titlul obtinut. Printre ei, deputatul PSD de Braila, Mihai Tudose renunta la titlul de doctor obtinut la Academia Nationala de Informatii si Bogdan Licu, pe timpul când era Procurorul general interimar, care a cerut să i se retragă titlul de doctor!



Sinteză realizată cu materiale existente pe net.