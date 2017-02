Găsitoarea unui portofel, premiată de Poliție

O brasoveanca de 28 de ani a predat la Politie un portofel gasit pe o banca. Portmoneul nu avea continea bani, ci doar acte si carduri, care au ajuns in final la proprietar, dupa ce tanara s-a abatut din drum dupa ce l-a predat Politiei. Pentr gestul sau civic, Nicoleta Draghici a fost premiata de oamenii legii brasoveni

O brasoveanca de 28 de ani a predat la Politie un portofel gasit pe o banca. Portmoneul nu avea continea bani, ci doar acte si carduri, care au ajuns in final la proprietar, dupa ce tanara s-a abatut din drum dupa ce l-a predat Politiei.

Pentru gestul sau civic, Nicoleta Draghici a fost premiata de oamenii legii brasoveni.

In 24 ianuarie, tanara se intorcea de la cumparaturi si se indrepta spre Livada Postei, unde trebuia sa se intalneasca cu cineva. Intr-o statie din Bartolomeu a gasit pe o banca un portmoneu pe care l-apredat la Sectia 1 Politie. In aceeasi zi, pagubasul a fost identificat si si-a recuperat portmoneul.

Pentru gestul sau, tanara a fost premiata de politisti, care o considera un exemplu pentru comunitate.

„Eu cred ca Dumnezeu ne invata sa ne iubim aproapele si practic actionand spre binele lui, asta demonstreaza iubirea fata de ea, chiar daca nu-l cunosti si asta am vrut sa fac, fara sa primesc diploma”, a marturisit ieri Nicoleta Draghici

Portofelul gasit de tanara continea buletinul, permisul de conducere si mai multe carduri ale persoanei care le pierduse.

