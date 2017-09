Generalul Florian Coldea reactii după dezvăluirile col. Daniel Dragomir

Aici fostul SRI-st ne crede idioți. Adică el mai crede că românii nu au văzut modul in care îșă fac aceste instituții treaba – totul la ordin în vestitul CÂMP STRATEGIC, JUSTITIE- SERVICII! „Avea mai multe optiuni care sunt la indemana oricarui cetatean de buna credinta: departamentul de securitate interna al SRI, care nu se afla sub coordonarea mea, Comisia SRI din Parlament, CSAT, organele de aplicare a legii, CSM sau orice alta institutie abilitata de lege sa verifice aceste alegatii. Recunosc acest mod de operare”, adauga fostul prim-adjunct al directorului SRI.Aici fostul SRI-st ne crede idioți. Adică el mai crede că românii nu au văzut modul in care îșă fac aceste instituții treaba – totul la ordin în vestitul

„Dragomir nu a fost niciodata adjunctul meu si nici consilierul meu. Era unul dintre zecile de ofiteri cu functie, grad si pregatire similare(de cănd? n.r.)”afirma fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea, intr-un interviu pentru Ziare.com Despre recentele declaratii publice ale lui Daniel Dragomir, Coldea spune ca „Ceea ce am vazut public nu sunt nici dezvaluiri, nici informatii, ci dezinformari si minciuni ordinare, iar Serviciul a facut deja precizarile necesare. Am vazut un om disperat de anvergura problemelor penale cu care se confrunta, care este dispus sa recurga la orice mijloace, fiind folosit de altii, intr-un plan mai mare, usor de decriptat.”Coldea mai spune despre Dragomir ca „In aceasta cheie, ma intreb: daca el avea cunostinta despre asa-zise abuzuri sau ilegalitati inca din perioada in care era ofiter activ, de ce nu le-a adus de atunci la cunostinta institutiilor abilitate? De ce nu a facut-o dupa plecarea din institutie, in ultimii patru ani, si a asteptat acest moment?”„Exista forte interne si externe care si-ar dori servicii romanesti inhibate si retrase in cazarma, pentru ca unii sa isi realizeze planurile si obiectivele care nu au nimic de-a face cu interesele Romaniei”, sustine Florian Coldea.

DNA nu a fost în dușmănie cu Coldea spune

„Nu am avut birou la DNA. Am fost implicat in activitati de cooperare cu procurori ai Ministerului Public, deci inclusiv cu DNA, in limita atributiilor noastre legale. Nu am ordonat arestari. La mine in birou nu au fost ofiteri acoperiti.”

„Nu exista rechizitorii scrise de vreun ofiter SRI. (…) SRI este obligat sa puna la dispozitie datele cerute de orice structura a Ministerului Public, care uneori pot proveni inclusiv din mandate de securitate nationala exploatate in trecut, chiar si pe profil de antiterorism”, a mai precizat Coldea.

Chestionat si pe tema afirmatiilor lui Dragomir ca Digi 24 si Hotnews ar fi „unitati protejate de Coldea”, fostul prim-adjunct al SRI a raspuns: „Sa fim seriosi! Nu am nicio legatura cu vreuna dintre institutiile de presa despre care vorbiti.”

Col. Daniel Dragomir în fața Comisie SRI din Parlament

Președintele Comisiei parlamentare de control al activității SRI, Claudiu Manda, a anunțat că fostul colonel SRI Daniel Dragomir, care a fost adjunct al lui Florian Coldea, este invitat marți, la ora 16,30, la audieri în legătură cu dezvăluirile făcute de acesta în spațiul public.

„Am avut o discuție astăzi (luni n.r.) cu toți membrii comisiei. Am discutat un pic despre cum ar trebui să funcționeze activitatea la comisie. Mâine avem prima ședință ordinară. Am avut o discuție cu domnul Daniel Dragomir. L-am invitat pentru mâine (marți n.r.), la ora 16,30, la Comisia de control SRI, deci mâine la 16,30 va veni. I-am trimis și pe adresa de e-mail pe care mi-a propus-o dumnealui o solicitare scrisă”, a declarat luni senatorul Claudiu Manda.

N.R.

In foto col. DanielDragomir arestat din ordinul DNA