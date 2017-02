Generozitatea magnatului Ion Tiriac se intoarce cu fața și la …pământul natal!

Preşedintele cel nou, al CJ Braşov, Adrian Vestea, s-a întâlnit recent cu Ion Ţiriac pentru a discuta situaţia traditionalei Baze Sportive Olimpia, de care este sincer legat sentimental care în acest moment este închisă, şi care se află în patrimoniul judeţului Braşov.

Intalnirea pare sa fi avut loc datorita pozitiei sefului judetului care i-ar pica mai bine o tranzactie cu cei de la Camera de Comert, prin care s-ar rezolva si problema Bibliotecii judetene. Un fe de rocada prin care prima institutie a judetului ar scapa de cheltuieli de sute de mii de euro anual chirie platita CCI Brasov pentru cladirea Bibliotecii.

Potrivit unor surse locale, omul de afaceri și-a reconfirmat interesul pentru preluarea Bazei Sportive Olimpia printr-un parteneriat sau prin cumpărare.

Com form unor declaratii publice Fundația Ion Țiriac vrea să reintroducă Baza Olimpia în circuitul sportiv local și național prin înființarea unei școli sportive pentru copii și tineri, concentrată pe tenis, dar fără a exclude posibilitatea de a dezvolta în viitor și alte discipline sportive

Prima dată însă, este nevoie de actualizarea studiului de evaluare a imobilului , asta pentru ca ION Tiriac are arici in fiecare buzunar. In lume este, dupa

cum se vorbeste,

este un om de afaceri foarte zgarcit, asa ca este o mare probabilitate ca in cadrul discutiilor să se fi sugerat cam la ce valoare ar trebui dusă Baza Olimpia.

… Poate hochei pe timpu iernii, asta pentru ca aici Judetul a mai risipit cateva sute de mii de euro pe un patinoar.