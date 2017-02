George Scripcaru scapă de controlul judiciar și se apucă de condus Primaria Brasov!

Primarul George Scripcaru a fost trimis în judecată, la jumătatea lunii februarie 2016 pentru abuz în serviciu, instigare la tentativă de abuz în serviciu şi luare de mită în valoare de 400.000 de euro, sub forma unor materiale electorale.

Primarului George Scripcaru i-a fost ridicat controlul judiciar în dosarul Tetkron.

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au respins la finele săptămânii trecute, ca nefondată, cererea formulată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Braşov împotriva deciziei din 6 februarie pronunţată de Curtea de Apel Braşov.

Magistraţii acesteia dispuseseră în data de 6 februarie revocarea măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de George Scripcaru, Liliana Horga şi Mihai Ciprian David.

În acelaşi dosar, Curtea de Apel Braşov şi apoi instanţa supremă au decis să rămână sub control judiciar Călin Silviu Pop, administratorul firmei căreia edilul îi atribuise un contract privind reţeaua de termoficare. Primarul George Scripcaru a fost trimis în judecată, la jumătatea lunii februarie 2016 pentru abuz în serviciu, instigare la tentativă de abuz în serviciu şi luare de mită în valoare de 400.000 de euro, sub forma unor materiale electorale.

Făară indoială presiunea pusă de magistrati pe edilul Brașovului nu avea cum să nu lase urme. Activitatea in primarie nu putem spune că a lâncezit pe durata restrictiilor de libertate a primarului Scripcaru, dar parca se lucra altfel alta dată. In cotidianul nostru au fost multe comentarii favorabile primarului Scripcaru. Multi apreciau implicarea, determinarea si realizarile edilului, simultan cu părerea de rău si cu indoiala ca aceasta mai poate da randamentul de altadată. Acum cand faza parchetarilor este depasită poate ca lucrurile se vor aseza in vechiul făgaș de eficienta si mobilizare.

Vifor Rotar & Horia D.R.