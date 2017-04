Georgica Severin în fața unei mari provocări – să scoată radioul public din era Băsescu?

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a trimis o adresa prin care cere Parlamentului sa puna in aplicare decizia instantei supreme – de a constata incetarea mandatului presedintelui Societatii Romane de Radiodifuziune.

Sunt surse care spun ca Severin era candidat pentru un post de membru titular in Consiliul de Administratie al TVR si urma sa fie validat de plenul reunit. Plenul reunit al celor doua Camere a respins, miercuri, rapoartele de activitate ale SRR pe anii 2015 si 2016, fapt care atrage dupa sine si demiterea actualei conduceri, in frunte cu presedintele director general, Ovidiu Miculescu, anunta news.ro.Comisiile reunite de cultura au redactat un raport de respingere al raportului de activitate al SRR pe anul 2015, punctul de vedere al comisiei fiind aprobat de plen cu 233 de voturi „pentru”, 65 „impotriva” si cinci abtineri.Tot in plenul de miercuri a fost respins si raportul de activitate pe 2016. PNL a acuzat ca actuala conducere a SRR a fost „executata politic” de catre PSD.Presedintele de sedinta, Florin Iordache, a anuntat ca astfel a fost demisa actuala conducere a SRR, in frunte cu Ovidiu Miculescu. Comisiile reunite de cultura vor propune un presedinte director general interimar, care va fi aprobat de plen, in vederea organizarii unor noi audieri si numiri.Dincolo de o declaratia celor dela PNL (o aflare in treaba si partizanat contra serviciilor aduse de fosta conducere liberalilor) se pare ca evolutia din Parlament nu este un ”moft” politic. Pe 15 februarie, organizatia de media ActiveWatch a sesizat Comisiile de cultura ale Parlamentului in legatura cu incompatibilitatea in care se afla Ovidiu Miculescu, cerand sa fie adoptate masurile care se impun pentru restabilirea legalitatii.