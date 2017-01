La Brasov, pe lângă cateva ninsori slabe si viscolite sunt de asteptat temperaturi care să coboare până la – 27-sau chiar – 30 grade Cesius.

Potrivit primei atentionari, pana luni vremea va fi geroasa in cea mai mare parte a tarii, atat ziua, cat si noaptea.Astfel, maximele diurne se vor situa frecvent intre -16 si -10 grade, iar minimele nocturne vor fi cuprinse intre -25 si -15 grade.

Vremea geroasa va persista in majoritatea regiunilor si pe parcursul saptamanii viitoare.Conform celui de-, in estul si sud-estul tarii, dar si la munte, vor fi perioade in care vantul va avea intensificari, cu viteze de 50…60 km/h si, pe arii restranse, 70…75 km/h, spulberand si troienind zapada.In special in cursul noptii de sambata spre duminica (07/08 ianuarie) si pe parcursul zilei de duminica (08 ianuarie) in Moldova, Dobrogea, estul Munteniei si local in Carpatii Meridionali si Orientali, temporar va mai ninge si se va depune strat nou de zapada.Ninsori, in general slabe cantitativ, se vor semnala la nivel local si in regiunile centrale si in restul regiunilor sudice, iar in extremitatea de sud-vest a teritoriului vor mai fi unele intensificari ale vantului, mai noteaza meteorologii.