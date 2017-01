Gerul a inchis astăzi și școlile brașovene

In asteptarea temperaturilor de minus 29 de grade Celsius, conducerea Inspectoratului Scolar a suspendat cursurile pentru marti. Luni, orele s-au desfasurat normal, cu situatii deosebite la doar la trei unitati scolare din judet. Studentii Universitatii Transilvania vin insa normal la cursuri

In asteptarea temperaturilor de minus 29 de grade Celsius, conducerea Inspectoratului Scolar a suspendat cursurile pentru marti. Luni, orele s-au desfasurat normal, cu situatii deosebite la doar la trei unitati scolare din judet. Studentii Universitatii Transilvania vin insa normal la cursuri

Parerile adultilor despre tinerea cursurilor in conditiile in care afara sunt temperaturi scazute sunt impartite. Unii parinti considera ca ar fi fost bine ca scolile sa ramana inchise toata saptamana, in timp ce altii cred ca vremea nu ar trebui sa impiedica tinerea cursurilor.

Probleme in prima zi de scoala dupa vacanta au fost in doar trei unitati scolare din judet. La Cristian, de exemplu, a cedat pompa unei centrale din corpul in care invata clasele de gimnaziu, astfel ca elevii au fost trimisi acasa.

Pentru ca Brasovul este sub cod portocaliu de ger, iar in perioada urmatoare, temperaturile vor fi extrem de scazute, Comitetul pentru Situatii de Urgenta a decis suspendarea cursurilor in scoli si gradinite pentru astazi 10 ianuarie.

O situatie speciala va fi la Liceul „Johannes Honterus”, unde a fost programat un examen de diploma inca din luna octombrie, spune Ariana Bucur, inspector scolar general ISJ Brasov.

Si studentii Universitatii Transilvania au venit luni la facultati: unii au calatorit 12 ore ca sa ajunga la timp la cursuri, pentru ca nu-si permit sa chiuleasca folosindu-se de scuza cu drumurile blocate.

Conducerea Universitatii Transilvania a decis ca orele sa se desfasoare normal, iar studentii din alte judete care nu au ajuns la cursuri vor avea absente motivate doar pentru ziua de luni, potrivit prof.univ.dr.med. Liliana Rogozea, prorector cu relatii publice la Universitatea Transilvania Brasov

Vifor Rotar