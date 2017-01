Gerul și viscolul au adus recorduri privind consumul de energie și gaze

Consumul de gaze al României a atins marți o cotă-record de 72,3 milioane de metri cubi, iar cel de energie electrică s-a apropiat de 10.000 de MW, nivel care nu a mai fost atins în ultimii 15 ani, a declarat, miercuri, Corina Popescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, la finalul comandamentului de iarnă.

„Am avut un consum de gaze de 72,3 milioane de metri cubi, maxim, iar pe energie electrică a fost un maxim instantaneu, pentru că se fac medii orare, cu câțiva MW sub 10.000, care iar este considerat un maxim în ultimii 15 ani”, a spus Popescu.

Ea a precizat că lucrurile sunt sub control și că nu se așteaptă la situații deosebite în alimentarea cu energie și gaze.

„Suntem mobilizați, există echipe în teren care intervin. De dimineață aveam din nou peste 10.000 de consumatori întrerupți, acum sunt 2.000 și ceva de consumatori, deci peste 8.000 care au fost alimentați. Analizăm în permanență nivelul stocurilor, al apei de pe Dunăre. Lucrurile sunt sub control, nu ne așteptăm la situații deosebite”, a arătat Corina Popescu.

Referitor la consumul de gaze, Aristotel Jude, secretar de stat în cadrul aceleiași instituții, a precizat că nivelul de marți este un maxim raportat la perioada din 2012 încoace. Precedentul record a fost pe data de 12 februarie 2012, când s-a înregistrat un consum de 71,2 milioane de metri cubi.

„Nu există probleme în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze naturale în România. Consumul este acoperit de surse, iar operatorul sistemului de transport veghează în ceea ce privește echilibrarea comercială și fizică a sistemului național de transport. Sistemul național de transport este în echilibru. În ceea ce privește stocurile din depozitele de înmagazinare subterană, la acest moment sunt de 1,58 miliarde de metri cubi, având inițial la începutul ciclului de extracție un stoc de 2,35 de miliarde. La momentul de față, din depozite se extrag undeva în jur de 26 de milioane de metri cubi, producția internă a atins un nivel de 27,7 milioane de metri cubi, mă refer la producția internă care este livrată în sistemul național de transport, cu încă 2,8 milioane de metri cubi care sunt livrate direct din câmpurile de producție și care nu trec prin sistemul de transport. Importul a fost undeva în jur de 14,6 milioane de metri cubi”, a precizat Jude, pentru AGERPRES.

Întrebat cu cât va crește prețul gazelor pentru consumatorii casnici, ca urmare a faptului că importurile sunt mai mari, Jude a precizat că această întrebare trebuie adresată Autorității Naționale de Reglementare în Energie, însă, opinia sa, nu va fi cazul să existe scumpiri, dată fiind perioada scurtă de temperaturi joase, perioadă la care România a făcut față.

Nivelul Dunării este foarte scăzut.

Dunărea este la un minim istoric, la valoarea cea mai mică din ultimii 10 ani! In aceste zile este în jur de 1.900 de metri cubi pe secundă. A fost ger dar lucrurile sunt gestionabile, a susținut specialistii.

Problemele încep dacă debitul va scădea sub 1.500 de metri cubi pe secundă.