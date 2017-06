Gică Hagi, cel mai mare fotbalist din lume? De ce nu?!

Acum, când Gică Hagi a adus la Constanța primul titlu de campioană națională la fotbal, țin să mă laud și mai mult cu calitatea sa de constănțean! În această calitate, care o arog și pentru mine, am de spus următoarele:

1. Este unică pendularea piciorului stâng al lui Hagi când șutează spre poartă de la distanță. Este o pendulare elegantă, de kinogramă. La Farul, la echipa de juniori, Gică Hagi a avut norocul de un antrenor care l-a citit imediat: Bukosy. Care Bukosy a fost un jucător și el cu un șut elegant, bun executant al loviturilor de pedeapsă trimise pe poartă. Aș fi curios să-l aud pe Gică Hagi ce amintiri are de la fostul său antrenor! Desigur, Bukosy nu a scos mai mulți jucători ca Hagi, ceea ce face greu de identificat rețeta potrivit căreia Hagi a ajuns unul din marii jucători ai planetei fotbal!

2. Îmi povestea Viorel Despina, cel mai înzestrat dintre chibiții Farului, că atunci când Gică era junior, clubul tot trebuia să meargă la Federație cu portbagajul plin ca să i se facă loc lui Gică în echipa națională. Măcar că Gică al nostru se remarcase deja ca lider necontestat al generației sale. Cu alte cuvinte, corupția de după 1990 din fotbalul nostru își are rădăcini adânci dinainte de 1990!

3. Când a terminat liceul, Gică Hagi a fost dorit de mai multe echipe. Steaua și Dinamo, în primul rând, dar și Universitatea Craiova și Sportul Studențesc. Până la urmă a câștigat „licitația” Sportul Studențesc, ai cărui emisari – printre care și Emil Popescu Mac, constănțean de felul său, l-au convins pe tatăl fotbalistului că jucând la Sportul junele Hagi se va ocupa și de carte, de facultate, împlinind astfel dorința părintească de a-l vedea pe fiu cu o diplomă universitară.

Am avut și eu un rol în povestea asta: m-a sunat prof.arhitect Mac Popescu să-mi spună că nu reușește să ajungă la părinții lui Hagi, cei de la Farul țin ascunsă adresa acestora. M-a întrebat dacă am vreo idee cum să afle acea adresă. Mi-a venit în minte Viorel Despina, pomenit mai sus. Fusese coleg de clasă la Liceul Mircea cu frate-meu, dar și cu Mac Popescu! Știa totul despre fotbalul constănțean, despre fostele ELPIS, DEZROBIREA, PCA… Prin Viorel Despina, poreclit și Baba, Sportul Studențesc a ajuns la tratative cu familia lui Gică Hagi! Prin Viorel Despina, Dumnezeu să-l odihnească, soarta lui Hagi a fost cât de cât influențată. Indirect și prin subsemnatul, care am fost golgheter pe plajă, la Trei Papuci, la fotbal desculț! Am jucat și într-un meci internațional noi, o echipă de constănțeni desculți, și o echipă de celaveci, militari în termen, de la garnizoana sovietică. Nu și-au scos cizmele, așa că nu ne-a fost ușor să-i batem la scor!…

4. Oamenii își pun fel și fel de întrebări: Gică Hagi sau Gică Dobrin, care a fost mai mare fotbalist? Pele sau Maradona? Ronaldo sau Messi?… La asemenea întrebări este greu de dat un răspuns! Și discuțiile de acest fel nu ajung niciodată la un sfârșit rezonabil, căci ne lipsește un criteriu obiectiv după care să orientăm răspunsul nostru.. .Zilele trecut e însă am auzit însă un comentariu care m-a pus pe gânduri:

„Neymar, de când joacă la Barcelona a marcat 100 de goluri, dintre care 7 din afara careului de 16 metri!” Deci, se înțelege, a marca din afara careului este un gol de valoare mai mare decât un gol înscris din careul de 6 metri!Și mă întreb: nu cumva acesta ar putea fi un criteriu de departajare a marilor fotbaliști?! Așadar, câte goluri din afara careului a marcat Dobrin și câte Hagi?Desigur, într-un meci mai sunt importane și pasele de gol, driblingurile, jocul tactic etc. Dar, în mod indiscutabil, șutul de la distanță încheiat cu un gol rămâne faza de meci cea mai gustată. Alături de golul marcat după ce ai driblat mai mulți adversari și ai rămas singur cu portarul sau cu poarte goală!

Revin la golurile înscrise din afara careului! Un asemenea gol nu vine din întâmplare, iar când sunt mai multe, putem fi siguri că este vorba de măiestrie!Gică al nostru a marcat multe goluri din afara careului, ba chiar din propriul teren de joc! Câte? A mai marcat cineva la fel de multe?Din înregistrările de pe internet parcă aș zice că Gică Hagi este fotbalistul care a marcat cele mai multe goluri din afara careului, șutând de la mare distanță, cu precizie și forță ca nimeni altul! Nici Zidane, nici Fontaine, nici Puskas, nici Di Stefano nu-l întrec! Nici legendarii Dobay sau aradeanul Petcovsky! Nimeni!

Înseamnă asta că Hagi este cel mai mare forbalist din toate timpurile?Mai probabil este că un asemenea titlu nu poate fi dat nimănui, dar suntem cu totul îndreptățiți, când și când, să ne imaginăm o echipă a celor mai mari fotbaliști din toate timpurile. Dintr-o astfel de echipă nu poate lipsi fotbalistul care a dat cele mai multe goluri de la distanță, din afara careului. Iar acesta este GICĂ HAGI, machidonul nostru din Constanța! Să ne trăiască!



Ion Coja