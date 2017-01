Gigi Becali a petrecut din nou Revelionul in Poiana

Patronul Stelei a chefuit la hotelul din statiune la care se cazeaza de obicei: in nopatea dintre ani si in prima zi a lui 2017 a luat parte la slujbele care s-au tinut la Bisericuta de Lemn din Poiana. Desi a declarat presei ca, de Anul Nou, prefera muzica ingerilor, milionarul nu s-a dat in laturi nici de la ritmurile lautaresti si s-a prin in hore alaturi de familie

Patronul Stelei a chefuit la hotelul din statiune la care se cazeaza de obicei: in nopatea dintre ani si in prima zi a lui 2017 a luat parte la slujbele care s-au tinut la Bisericuta de Lemn din Poiana. Desi a declarat presei ca, de Anul Nou, prefera muzica ingerilor, milionarul nu s-a dat in laturi nici de la ritmurile lautaresti si s-a prin in hore alaturi de familie.

Trecerea in Noul An l-a gasit pe Becali in biserica, unde a preferata sa petreaca ultimele clipe din 2016. Sambata, la ora 23, patronul Stelei pleca de la hotel, unde petrecerea era in toi, si s-a dus in biserica pentru a se ruga. „Credeti ca pe mine ma intereseaza muzica si formatiile? Ma intereseaza Sfanta Liturghie, unde canta ingerii; ma duc sa ascult ingerii cantand”, le-a spus latifundiarul jurnalistilor.

Se pare ca Becali a renuntat la finele anului trecut sa mai fie sufletul petrecerii si sa danseze si cante cu lautarii. Experinta ultimilor ani l-au adus mai aproape de cele sfinte, a marturisit milionarul in ultima noapte din an. „Nu exista ceva mai frumos decat sa fii cu Hristos si muzica asta ingereasca pentru mine, eu asta vreau”.

Dupa slujba Becali s-a intors insa la petrecere. Mai discret decat in urma cu cativa ani milionarul nu a rezistat si a dansat alaturi de prieteni si familie. Gigi Becali s-a ridicat de la masa si a inceput sa danseze pe acorduri de muzica populara, iar, la scurt timp, s-a prins in hora

Si in prima zi a lui 2017 Becali a mers la biserica. Patronul Stelei a petrecut sarbatorile de iarna impreuna cu sotia si cu cele trei fete, inconjurat de rude si prieteni.

