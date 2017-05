Graţie şi energie la campionatul de majorete de la Râşnov

900 de copii au participat, în acest weekend, la Campionatul Naţional de Majorete 57 de echipe din 24 de oraşe ale ţării s-au întrecut la competiţia de la Râşnov. Marele trofeu a fost câştigat de majoretele din Râşnov

Cunoscut mai mult in Statele Unite, acest sport s-a dezvoltat puternic în ultima vreme si in Romania.

57 de echipe din intreaga tara au defilat sâmbătă prin centrul Rasnovului, sub privirile parintilor si curiosilor.

Pentru organizatori a fost a X-a editie a concursului national de majorete.

Pentru multe dintre concurente insa, a fost inceputul unui drum frumos, sau poate chiar a unei cariere sportive.

Trupa locala din Râşnov, cu un singur băiat printre tinerele fete, era chiar favorita la câştigarea titlului national.

Anul acesta organizatorii au introdus in concurs atat categorii noi de varsta cat si sectiuni noi. Lupta s-a dat la patru categorii – majorete traditionale cu pompoane, majorete traditionale cu baton, majorete hobby show cheerleading si cheer dance.

Echipele au concurat pentru castigarea a 20 de cupe si 350 de medalii de aur si tot atatea de argint si bronz.

In acest an, marele trofeu a ramas tot la Rasnov, după ce majoretele din oras au castigat titlul de campioane nationale pentru a patra oara.

Vifor Rotar