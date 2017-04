Grea lovitură pentru DNA! PSD vrea să ia pita parchetarilor cu Legea prevenției

”Sunt 33 de contravenţii ce urmează a fi propuse spre a intra sub incidenţa Legii prevenţiei. Este o componentă legislativă mult aşteptată pentru redinamizarea mediului de afaceri, dar şi pentru o mai bună funcţionare a administraţiei locale. Intrăm în etapa unei consultări extinse a prevederilor legii şi a listei contravenţiilor. E un prim pas în emanciparea actului de control, atât de necesar redinamizării mediului de afaceri şi administraţiei publice”, spune Petrescu.Legea prevenției se va baza pe doi piloni – informarea agenţilor economici, persoane fizice sau juridice, autorităţilor publice şi crearea cadrului de informare a acestora prin mai multe instrumente şi identificarea zonei de rezonabilitate în actul de control, aplicarea sancţiunii contravenţionale a avertismentului la prima abatere, fără alte sancţiuni complementare, dar cu întocmirea unui plan clar de remediere care cuprinde un termen de până la 90 de zile şi un set de măsuri de remediere.”Cel mai important instrument este un portal unic, care va conţine toate elementele referitoare la toate drepturile şi obligaţiile legale pe care persoanele fizice sau juridice verificate le au în raport cu organismele de control şi invers. Este de notorietate că 90-95% din firmele din România sunt companii cu până în 9 angajaţi. Este foarte greu să ceri unui antreprenor să cunoască un univers de restricţii. Am considerat că ar fi foarte benefic să reuşim să introducem şi o componentă de prevenţie referitoare la administraţia publică. Nu putem decupa mediul de afaceri de administraţia publică de stat, fiindcă interacţiunea dintre mediul de afaceri, mediul privat şi mediul de stat este una continuă. Ne dorim o prevenţie a tot ceea ce înseamnă identificarea contravenţiilor pe tot spectrul de afaceri”, a spus Petrescu.

Se zice că lege va elimina actiuni de ”pedepsire” a agentului economic

„Legea prevenției încearcă să elimine percepția de control invaziv. Încearcă să elimine omul care se pune în ușa afacerii dumneavoastră și vă ia cu ‘Ia să vedem ce găsim noi astăzi’. Aceasta încearcă să elimine. Eu nu am pretenția că această lege va aduce un grad de liniște totală și toată lumea de acum trebuie să evite sau să treacă pe rândul doi de activitate conformitatea cu legea. Nu asta trebuie să se întâmple. Este un prim pas spre a trece spre următorul stadiu, care este cel de încredere între cei doi jucători relevanți ai businessului românesc: antreprenorul și autoritatea de control”, a explicat Alexandru Petrescu.

El a subliniat că prevenţia se va aplica doar acelor fapte care nu se referă la acele activităţi unde intenţia de a încălca legea este evidentă şi care nu reprezintă un grad de pericol ridicat, iar contravenientul beneficiază de prevenţie o singură data pentru oricare dintre convenţii în termen de trei ani de la data aplicării sanţiunii avertismentului.

Propunerile, observaţiile, opiniile celor interesaţi să participe la procesul elaborării proiectului Legii prevenţiei sunt aşteptate de către minister până pe data de 1 mai 2017.

Ministrul a adăugat că, în cazul în care vor exista recomandări cu privire la unele dintre contravenții incluse în anexa legii, acestea vor fi preluate și redirecționate la ministerul care le-a propus, iar acesta va trebuie să refundamenteze sau să retragă contravenția.

Legea prevenției care trebuia să fie adoptată la 1 aprilie pentru a servi ca scut împotriva amenzilor date de ANAF în urma controalelor efectuate la firme va suferi modificări. O parte din ”aleșii” sunt de părere că și primarii și consilierii locali vor trebui protejați de organele de control fiscal, mai ales în acest an în care am mână liberă să cheltuiască miliarde de lei.