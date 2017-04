Grevă de avertisment la Garda de Mediu Braşov

Nemulţumiţi de salariile pe care le primesc, angajaţii Gărzilor de Mediu au protestat miercuri în întreaga ţară. Cei câţiva salariaţi de la Braşov nu au făcut controale şi nici nu au avut program cu publicul timp de două ore, cât a durat acţiunea. Dacă solicitările nu le vor fi ascultate, protestatarii ameninţă cu greva generală

Dacă solicitările nu le vor fi ascultate, protestatarii ameninţă cu greva generală.

Protestatarii spun că, deşi declară că susţine egalizarea salariilor, Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor Graţiela Gavrilescu nu a adus veniturile angajaţilor Gărzilor de Mediu la nivelul celorlalte instituţii de control.

Alexandru Tulbure, liderul Grupului Sindical al Gărzii de Mediu Braşov, spune că sindicatul pe care îl conduce a depus toate actele juridice la minister şi aşteaptă acum să vadă cum reacţionează autorităţile la nivel central.

Angajaţii Gărzii de mediu susţin că, de când s-a înfiinţat instituţia în 2003, au promit o singură mărire de salariu, iar lefurile au ajuns să se apropie tot mai mult de minimul pe economie. Elena este cea mai proaspătă angajată la Garda de Mediu Braşov şi spune dezamăgită, că are salariul mai mic decât al unui angajat la salubritate, deşi este absolventă a unei facultăţi şi are un master la Universitatea Transilvania.

În plus lucrează în condiţii grele, este nevoită de multe ori să ajungă în zone accidentate sau în spaţii toxice.

Comisarii Gărzii de Mediu au mai protestat şi în martie alături de colegii de la Agenţia de Mediu.

Dacă autorităţile de la Bucureşti vor continua să le ignore solicitările, comisarii Gărzilor de Mediu sunt hotărâţi să declanşeze procedurile pentru greva generală.

Vifor Rotar