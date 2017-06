Grindeanu a greșit sau a trădat?

Întrebare: Domnule profesor ION COJA, cum comentați scandalul Grindeanu?

Întrebare: Acum mai cere și o largă consultare în PSD!

Domnul ăsta uită cine este: un neica nimeni! N-a auzit nimeni de el până nu ne-am trezit cu el prim ministru! Nimic nu-l recomanda pentru această funcție! O funcție în care ești desemnat, iar nu ales! Cine te-a desemnat are dreptul moral de a te retrage din funcția respectivă! Acest neica nimeni nu are dreptul și nici prestigiul de a impune cererea sa cu privire la o consultare largî în PSD! Se ține de post ca gaia mațul, se face de rîs, mai are și familie, inconștientul!… Nu mi-a plăcut din prima clipă individul când l-am văzut cât se strâmbă până apucă să spună un cuvînt! Rictusul său facial trădează instabilitate psihică și complexare. Cum de nu l-a citit nimeni din PSD că nu are față de om normal?!