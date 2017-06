Grindeanu demis de CEX PSD si exclus din partid dacă nu demisionează! Filmul unei crize politice provocate de conducerea PSD!

Ultima stire emisa de conducerea social-democrata: Grindeanu demis de CEX PSD din functia de premier si exclus din partid dacă nu demisionează! In aceeasi situatie sunt si ministri care nu vor sa se conforme deciziei CEX PSD. Toti ministri si-au depus demisiile cu exceptia lui Tudorel Toader (Justiție) si Augustin Jianu (comunicații) care nu sunt în țară.

Iata evolutia unei crizei declansate după evaluare in momentele ei principale. Din surse interne joi va avea loc sedinta unui nou CEX PSD prin care se va decide si nominaliza urmatorul premier.

Tariceanu: ALDE a retras sprijinul politic pentru guvernul Grindeanu

Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat miercuri seara deciziile partidului in privinta Guvernului: retragerea sprijinului politic pentru Guvernul Grindeanu.

„Am votat retragerea sprijinului politic pentru guvernul condus de premierul Sorin Grindeanu. Colegii mei din executiv sunt cu demisiile scrise deja la purtator”, a spus Tariceanu, care a precizat ca ministrii ALDE sunt „solidari” cu decizia Biroului Politic Central al partidului pe care il conduce.

In continuare, a spus Tariceanu, „va trebui sa vedem care e solutia pentru iesirea din criza politica care se contureaza in conditiile in care premierul Grindeanu va trebui sa isi spuna pozitia”.

Acesta a sustinut ca, in conditiile in care „rezultatul votului din decembrie a dat o configuratie in Parlament care nu s-a schimbat”, „aceeasi configuratie politica urmeaza sa isi impuna si primul ministru„.

Tariceanu s-a abtinut sa formuleze critici dure la adresa premierului Grindeanu.

Grindeanu i-ar fi cerut lui Dragnea sa demisioneze de la sefia PSD – surse

Premierul Sorin Grindeanu i-a cerut lui Liviu Dragnea sa demisioneze de la sefia PSD, pentru ca el este cel care a numit ministrii si el este responsabil de performantele acestora, au declarat pentru HotNews.ro surse din PSD. Potrivit surselor citate, Grindeanu le-ar fi spus in CEX liderilor PSD ca e dispus sa demisioneze, cu doua conditii: prima – daca exista garantii ca Iohannis va numi un nou premier tot de la PSD, conditie imposibil de de garantat de catre PSD-isti. A doua conditie: daca CEX isi asuma esecul guvernarii, sa demisioneze si Liviu Dragnea, cel care a propus echipa de ministri. Oferte pentru Grindeanu în vederea unei demisii imediate

Ultima oferta a fost cea de vicepremier in viitorul guvern condus de Carmen Dan.

Ultima oferta a fost cea de vicepremier in viitorul guvern condus de Carmen Dan.

Sorin Grindeanu ar fi refuzat toate aceste oferte si i-a anuntat pe liderii PSD ca nu demisioneaza din functia de premier. De notat ca incercarea lui Dragnea de a-l tenta pe Grindeanu cu o functie importanta sau foarte bine platita se bazeaza pe faptul ca Sorin Grindeanu nu mai ocupa nici o functie publica. El nu este parlamentar, iar postul de presedinte al CJ Timis l-a pierdut cand a acceptat functia de premier. Liviu Dragnea i-a oferit lui Sorin Grindeanu trei posibile joburi in schimbul demisiei din fruntea Guvernului. Inca din prima parte a zilei, HotNews.ro a scris ca Dragnea i-a oferit marți functia de sef al Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (ASF), iar in sedinta CEX din aceasta seara, Dragnea a plusat: fie sef la SIE (in urma unui presupuse intelegeri cu presedintele Iohannis), fie presedintele Curtii de Conturi, unde postul se va vacanta peste cateva luni. Sorin Grindeanu părăsește ședinta conducerii PSD fara comentarii

Premierul Sorin Grindeanu a plecat de la sedinta Comitetului Executiv PSD la ora 20.50. El a spus doar ca nu a existat nici un vot in privinta sa in sedinta, dar a refuzat sa faca orice alta declaratie. El a mai spus ca asteapta decizia partidului in ceea ce-l priveste. Grindeanu merge la Guvern, unde e asteptat sa faca declaratii. PSD i-a retras sprijinul lui Sorin Grindeanu. Votul a fost dat în unanimitate. Mai mult decât atât, social-democrații au transmis că dacă Sorin Grindeanu nu își dă demisia din guvern, va fi exclus din partid. Aceștia au mai hotărât că orice ministru care rămâne în Guvern va fi exclus din PSD.

Premierul a declarat în cadrul CExN al PSD că-și va da demisia din funcție dacă are garanția că președintele Klaus Iohannis numește tot un prim-ministru din Partidul Social Democrat. La plecarea de la Parlament, Sorin Grindeanu a spus că va face declarații la Guvern.