Guvernul acordă burse comunității de români din Ucraina

Guvernul a aprobat miercuri un proiect de ordonanta de urgenta care cuprinde o serie de masuri de sprijinire directa a etnicilor romani inscrisi in sistemul de invatamant ucrainean cu predare in limba romana au fost stabilite astazi de Guvern, la propunerea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.

Masurile propuse de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni actioneaza pe doua dimensiuni: sprijinirea elevilor care invata in limba romana in Ucraina si sustinerea profesorilor care predau discipline de studiu in limba romana, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Pachetul de masuri educationale cuprinde:

– alocarea de burse pentru etnicii romani care studiaza in sistemul de invatamant de limba romana din Ucraina, suplimentarea burselor alocate etnicilor romani din Ucraina in sistemul de invatamant romanesc si — organizarea, cu sprijinul Ministerului Educatiei Nationale, de stagii de perfectionare pentru profesorii din scolile de limba romana din Ucraina.

Numarul beneficiarilor, cuantumul burselor de studiu si mecanismele de selectie vor fi stabilite ulterior prin consultari intre reprezentantii Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni cu asociatiile romanilor din Ucraina si aprobate prin Hotarare de Guvern.

In scopul promovarii si protejarii dreptului de a studia in limba materna, Ministerul pentru Relatia cu Romanii de Pretutindeni va continua dialogul bilateral cu partea ucraineana si cu etnicii romani din Ucraina, inclusiv prin intermediul unui mecanism de consultare din care vor face parte autoritatile centrale, locale, asociatiile romanesti din Ucraina, elevi eminenti, profesori etc.

Totodata, dialogul bilateral cu partea ucraineana continua, in speranta ca cele doua state vor reusi sa gaseasca solutii pentru respectarea drepturilor la identitate lingvistica a etnicilor romani din acest stat.