Guvernul Gindeanu pregătește o adevărată revolutie bugetară!

Acum se sparge comunismul si securitatea!

Mi-a fost greu sa cred ca va veni cineva la Palatul Victoria si va da de pământ cu Ministerul Finantelor. Spumeam ca acesta este cel mai nerestructurat minister, ramas anchilozat in ”proceduri” si cutume de functionare incă de pe timpul lui Ceaușescu.

Iata că acest Guvernul Grindeanu pregateste o revolutie bugetara: Impozitul pe venit va merge integral la bugetele locale.

Guvernul pregateste modificarea mai multor legi pentru ca, incepand cu 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit sa mearga direct si integral la administratiile locale (primarii, consilii judetene), pentru a finanta functionarea acestora, a declarat ministrul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), Sevil Shhaideh.

Declaratia acesteia – citata de agentia Agerpres – a fost facuta miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures.

„Conform programului de guvernare, in zona de finantare a autoritatilor locale, in acest moment lucram la modificarea Legii 273 a finantelor publice locale si in acest sens, incepand cu 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit va deveni sursa a bugetelor locale”, conform Curs de Guvernare.

Aceasta măsura trebuia implementată încă de la Revolutia din 1989! Cum să le dai doar bani pe care sa-i cheltuie, primarii, consiliile judetene etc. fără să-i implici in colectare, în promovarea unor strategii de dezvoltare din care sa faca rost de resurse pentru comunitatile care le conduc.

Sa luam un singur exemplu. Credeti ca acest Adrian Vestea, temporar presedinte al Consiliului Judetean Brasov, continuator al penalului Cancescu, ar mai trage de timp cu realizarea investitiei AEROPORT, daca nu ar tot primi bani stănd cu mana intinsă la guvern?

Acum se sparge comunismul si securitatea!

Vlad T.