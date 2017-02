Guvernul Grindeanu are sprijin popular – peste 1.400.000 de semnături pentru susţinere!!

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat miercuri că s-au strâns peste 1.400.000 de semnături la nivel naţional pentru susţinerea Guvernului şi a programului de guvernare.

„Ne-a informat secretarul general că până la acest moment, ca urmare a campaniei de strângere de semnături iniţiată acum ceva timp de noi, s-au strâns peste 1.400.000 de semnături pentru susţinerea Guvernului şi a programului de guvernare, acţiune care continuă.

Am spus acum ceva timp că nu vreau să organizeze PSD-ul un miting, am preferat să strângem semnături prin această campanie, campanie care va continua.

Pentru noi este important, este un număr de semnaturi strâns, acţiune începută într-o perioadă care era destul de dificilă”, a declarat Liviu Dragnea la finalul Comitetului Executiv Naţional al PSD, care a avut loc la Palatul Parlamentului.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a declarat nemulţumit, miercuri, de faptul că într-un timp atât de scurt parlamentarii partidului au învăţat nişte obiceiuri care spera să nu mai apară în Parlament.

„Am avut o discuţie cu preşedinţii de organizaţii judeţene şi le-am transmis că începând de luni o să le transmit să ajungă în presa din fiecare judeţ activitatea fiecărui parlamentar de la PSD.

Cel puţin o să o fac pe linie politică, cred că putem să o facem şi de la Parlament, şi să le aduc aminte colegilor mei că atunci când au venit să propună, aşa cum scrie legea, preşedintelui partidului, să semneze listele cu candidaţi, s-au angajat şi ei şi cei pe care i-au propus că vor respecta tot ceea ce hotărâm în Parlament şi în primul rând vor veni la serviciu.

Eu le-am spus că sunt foarte nemulţumit şi surprins în acelaşi timp că într-un termen atât de scurt au învăţat, s-au prins nişte obiceiuri care speram că nu mai apară aici, în Parlament.

O să vedem de luni ce se întâmplă, dacă nu, o să luăm măsuri”, a menţionat Liviu Dragnea.- See more at: Sursa: www.romania-actualitati.ro