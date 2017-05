Hai că e tare: Ghita e produsul lui Basescu! Ofițeri acoperiți peste tot, oameni de afaceri, agenții de influență, politicieni, ziariști etc.!

Sociologul Alin Teodorescu afirma intr-un interviu acordat revistei 22 ca Sebastian Ghita este produsul lui Traian Basescu, acesta fiind cel care a aprobat un plan al SRI și al SIE de creare de agenți de influență și de ofițeri acoperiți, precum si echipele mixte de ancheta SRI-DNA.

Teodorescu sustine ca in urma acestui plan au fost racolati ofiteri acoperiti din rindul marilor companii, justitie si presa: „Minimum doi-trei pe fiecare județ, ofițeri acoperiți care sunt oameni de afaceri și care au abonamente la contractele de stat”.

Ghita este folosit in continuare, sustine Teodorescu, ”in special pentru bazele de date – baze de date cu bolnavii, cu pensionarii, cu persoane plecate în străinătate, baza de date a CNP-urilor etc”.

Protocoalele malefice cauza extinderii cancerului in societate

”Totodată, Basescu a aprobat un plan al SRI și al SIE de creare de agenți de influență și de ofițeri acoperiți. Acest plan era la limita legalității pentru SIE, pentru că intrasem în NATO, iar SIE avea nevoie de o rețea de acoperiți și agenți de influență în străinătate. Se dovedise acest lucru în cazul intervenției pentru salvarea celor trei jurnaliști. În cazul SRI era foarte discutabil sistemul. Dintr-o dată, SRI a început să creeze rețeaua de ofițeri acoperiți și agenți de influență la nivelul societății civile și economiei românești. S-a făcut același lucru pe linia armatei.

Ziaristul Robert Turcescu a fost ofițer acoperit al armatei. Sunt foarte mulți. Marile companii de stat – în special energia, farma și Tarom – Poliția, Jandarmeria, Parchetul, judecătoriile, tribunalele, vama, Administrația Penitenciarelor, presa au fost ținta acestei operațiuni. Acest sistem funcționase la cote reduse și înainte de Traian Băsescu. De exemplu, Victor Ponta a fost făcut ofițer acoperit pe vremea când era procuror”.

Alin Teodorescu afirma ca Ghita este printre oamenii de afaceri care sunt si ofiteri acoperiti, motiv pentru care a si fost abonat la contractele cu statul, fiind probabil folosit in continuare deoarece are diverse baze de date.

”Între ofițerii acoperiți și agenții de influență au început să se găsească și oameni de afaceri care au acceptat anumite condiții de comisionare. Între care Ghiță, dar sunt mult mai mulți, minimum doi-trei pe fiecare județ, ofițeri acoperiți care sunt oameni de afaceri și care au abonamente la contractele de stat. În perioada 2006 -2016 sunt firme multinaționale care nu reușeau să câștige contracte pe lucruri pe care le făceau monopolist. Câștiga un om de afaceri ca Ghiță, care pe urmă subcontracta cu firma respectivă, internă sau externă. O parte din bani mergeau în offshore și acolo rămâneau. Ghiță a fost și, probabil, este în continuare folosit în special pentru bazele de date – baze de date cu bolnavii, cu pensionarii, cu persoane plecate în străinătate, baza de date a CNP-urilor etc”.

Basescu – ”a luat o țară la 12 miliarde de euro datorie publică și a dus-o la 50 de miliarde”

ÎIn ce-l priveste pe fostul sef al statului, acesta ”n-a ajuns la cât de jos poate ajunge acest om”, spune sociologul, sugerind ca se vor mai descoperi multe lucruri din acea perioada.

”De ce a vrut să intre în parlament după două mandate prezidențiale se vede acum: voia imunitate. Încă n-a ajuns la cât de jos poate ajunge acest om.

A luat o țară la 12 miliarde de euro datorie publică și a dus-o la 50 de miliarde. Zece ani a trăit numai pe datorie. A luat o țară care începuse să aibă 6-7% creștere economică, a dus-o la minus 9% în ultimii ani.

A luat o țară care intrase în NATO și se așteptau anumite lucruri pe dotare și pe participare și am reușit să trimitem niște oameni pe teatrele de război care au folosit logistica poloneză și britanică, pentru că noi n-am fost în stare să-i echipăm (…)

A fost un om care a avut o alianță extraordinară în spate, de 40%, și a transformat-o într-o câtime de 5% ( …)

A unificat serviciile de informații cu Ministerul Public, deci a avut acces la dosare în curs. Și încă nu le-am descoperit pe toate…”

Dragnea, un monopol al puterii in PSD

Alin Teodorescu il critica dur pe Liviu Dragnea, despre care spune ca a monopolizat puterea in PSD, pe care l-a impins spre dreapta si ca va merge mai departe pe linia subordonarii justitiei pentru ca ”este fundamental sa scape de condamnari”.

”Liviu Dragnea a dus autoritarismul în PSD acolo unde nu a fost vreodată. Dânsul a fost singurul candidat la Congresul PSD, ședințele Biroului Politic sau ale Comitetului Executiv și ale Consiliului Național sunt pur formale, nu mai există dezbatere în interiorul partidului, activitatea militantă s-a redus la zero. Liviu Dragnea nu mai este un lider, este un monopol al puterii în PSD. Probabil că, după plecarea lui, care este certă, din fruntea PSD, vor fi mari tulburări, pentru că nu există grupuri care să-și asume noua conducere a PSD și nu mai există mecanismele de selecție a acestor grupuri”.

”Partidul fusese deja târât către centru-dreapta în timpul lui Victor Ponta, dar acum Liviu Dragnea a împins partidul extraordinar de mult la dreapta. Atitudine agresivă față de UE, o atitudine agresivă față de înzestrarea armatei, pe care o vede ca o obligație impusă, o atitudine rigidă față de capitalul multinațional, atât de necesar în România (…)Liviu Dragnea încearcă să modifice politica penală a României, în interesul unei minorități bogate și corupte. Din care face el însuși parte. (…)

Liviu Dragnea este reprezentantul minorității care a făcut o avere imensă din funcții publice, iar acum dorește să-și asigure un viitor nepenal”, spune Alin Teodorescu in interviul acordat revistei 22.