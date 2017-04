Hai că-i tare! Vanghelie dixit: Generalul Oprea a spus ca a fost drogat de George Maior!

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a declarat, joi, referindu-se la scandalul alegerilor prezidențiale din 2009, că Gabriel Oprea ar fi spus că a fost drogat de George Maior, fostul șef al SRI. Vanghelie a fost pus de jurnaliști joi să comenteze dezvăluirile lui Dan Andronic, potrivit cărora Traian Băsescu a câștigat turul doi al alegerilor prezidențiale din 2009 cu ajutorul lui George Maior, Florian Coldea, Laura Codruța Kovesi și Gabriel Oprea.

„Fiți siguri că știu tot. Pot să vă spun că, în zilele următoare, voi face o conferință de presă pe acest subiect. Uitați-vă la ce am declarat în perioada aia, uitați-vă ce am declarat imediat la congres. Se pare că am avut o intuiție. Cam ce spuneam eu atunci se cam dovedește acum. Nu neapărat că știam că au fost la Gabriel Oprea, știam implicarea lui Oprea, știam implicarea lui Coldea și știam, nu doar eu, cred că mai mulți, dar nu au curajul să vorbească. Știu și cum au fost anunțate persoanele implicate, plecând de la Maior în jos, de cine au fost anunțate de ședințele noastre oficiale, cu deciziile noastre oficiale din partid”, a declarat Vanghelie.

Chestionat dacă a fost trădat de colegii din PSD, Vanghelie a spus: „Da. M-am dus și l-am rugat pe domnul Coldea să-l ajute pe domnul Ponta și nu a vrut. L-a ajutat pe Mircea Geoană și, surpriză, a câștigat Ponta. Este noaptea minții. L-ați căutat pe ministrul Oprea un pic, să-l vedeți la față? Vă rog căutați-l! Este foarte important. Să vă zic un singur lucru. Ei care erau statul, în ghilimele, astăzi unul dintre reprezentanții statului, adică domnul Gabriel Oprea, zice că domnul Maior l-a drogat. Căutați-l să nu îmi zică mie, e bine să vă zică dumneavoastră”.

Generalul cu patru (4) stele, Gabriel Oprea, intevenind in direct la Antena 3, pus de nevastă, a recunoscut cine erau invitatii de la masa oferita și a declarat ca va acorda dupa Paste un interviu in direct lui Mihai Gadea. Evenimentele la care se face referire s-au petrecut in ziua alegerilor prezidentiale din 2009, la ora finalizarii votului. Se presupune ca ”se lucra” pentru ca Traian Basescu sa ia un nou mandat de presedinte. Paradoxal in acest eveniment nu este structura ”invitatilor” (Maior, Coldea, Ontanu, Kovesi, Dâncu…) ci catalogarea acestora de catre Basescu ca fiind un grup criminal ce s-au situat dincolo de lege:

Horia D.R.