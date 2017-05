Handbal : Corona Braşov abordează ultima competiţie, care în poate aduce calificarea în cupele europene, respectiv, Cupa României

Joi, de la ora 19,00, sala sporturilor din Braşov va găzdui primul meci al Coronei Braşov, în Cupa României. Este ultima competiţie a sezonului handbalistic intern şi, totodată, ultima şansă a Coronei Braşov de a se regăsi toamna viitoare pe lista echipelor din cupele europene. Adversara echipei braşovene în acest prim tur al Cupei României este CSM Bistriţa. Înaintea meciului de joi, antrenorul echipei braşovene, Dragoş Dobrescu, a spus : ,Am vorbit cu fetele şi le-am spus ceea ce ştiau şi ele, adică faptul că meciurile de Cupă sunt toate ca o finală, pentru că se joacă un singur meci, nu este retur. Avantajul este că jucăm acasă, avem publicul de partea noastră, dar în teren trebuie să dăm totul şi să ne calificăm. Acolo, pe parchet, sunt numai ele cu adversarele şi trebuie să joace un handbal foarte bun pentru a câştiga şi a ne califica mai departe. Este adevărat, în campionat a fost un meci pe care l-am controlat, dar pe final, e drept, au apărut câteva probleme care trebuie eliminate, tocmai pentru a nu avea surprize. Sper să fie un meci fără mari emoţii şi să mergem mai departe, cu încredere. Şansele de a ne îndeplini obiectivul sunt importante dar, cum am mai spus, numai de fete depinde, pentru că ele sunt în teren şi la mâna lor este rezultatul. Bistriţa are o echipă cu jucătoare valoroase, care pot face diferenţa, dar dacă noi jucăm la adevărata valoare, în mod normal nu ar trebui să avem probleme. Una peste alta, eu sunt optimist pentru că le-am simţit pe fete decise să facă totul pentru a ajunge la turneul final de patru. Ar fi un sezon salvat, calificarea în cupele europene şi trebuie să facem totul pentru acest lucru”

Două echipe de junioare de la Corona continuă lupta pentru titlurile naţionale

În altă ordine de idei, după junioarele I, antrenate de Dumitru Berbece, calificate deja la turneul final al Campionatului Naţional, alte două echipe ale clubului Corona au obţinut calificarea în fazele superioare ale întrecerilor naţionale. Este vorba despre echipa de junioare III, antrenată de Mihaela Ciobotaru, care a obţinut calificarea la cel de-al doilea turneu semifinal al Campionatului Naţional şi cea a junioarelor II, pregătite de Alin Bondar, care şi-a câştigat dreptul de participare la cel de-al doilea turneu semifinal al ,,naţionalelor”. Junioarele II ale Coronei au câştigat două meciuri, 29-22 cu CSŞ Medgidia, 43-22 cu LPS Timişoara şi au pierdut, cu 19-30, meciul cu CSŞ Slatina.

Dorin Duşa