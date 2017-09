Handbal, divizia A : Corona joacă la Târgu Mureş

Echipa de divizia A Corona Braşov va juca vineri, de la ora 18.00, în deplasare la Târgu Mureş, cu Olimpic din localitate. După victoria la scor, obţinută în prima etapă în faţa celor de la Oradea, jucătoarele antrenate de Dragoş Dobrescu au plecat spre Târgu Mureş optimiste şi dornice să obţină încă un rezultat pozitiv. ,,Ştim, în mare, lotul celor de la Olimpic, pentru că am jucat astă vară un meci amical cu ele. Ca majoritatea echipelor din divizie, şi ele au în lot şi jucătoare tinere dar şi unele cu experienţă, care au mai jucat în prima ligă. Cu toate acestea, pe noi trebuie să ne intereseze doar să ne facem treaba cât mai bine şi, indiferent de adversarul pe care îl vom avea în faţă, să ştim că am făcut tot ce am putut pentru a scoate un rezultat bun. Important este ca fetele tinere şi foarte tinere pe care le avem în lot, să capete încredere în ele că se pot descurca foarte bine şi în faţa unor adversare, care au mai multă experienţă decât ele”, a spus Dragoş Dobrescu, antrenorul Coronei.

Pentru meciul cu Olimpic Târgu Mureş, de la echipa mare au fost cooptate în lot, Isabela Roşca, Cristina Creţu şi Sorina Tîrcă. Interul Daria Bucur va lipsi la această partidă deoarece a fost convocată, în premieră, la echipa naţională de senioare, pentru acţiunea de la Râmnicu Vâlcea.

D.D.