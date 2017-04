Handbal : Junioarele de la Corona au obţinut victorii pe linie la turneele semifinale ale Campionatului Naţional

Week-end cu multe emoţii pentru handbalul de la Corona, la nivelul junioarelor. În perioada 19-23 aprilie, la Moreni, respectiv Mediaş s-au disputat turneele semifinale la junioare I şi junioare III, competiţii încheiate cu victorii pe linie pentru elevele antrenate de Dumitru Berbece, respectiv Mihaela Ciubotaru. În postura unei echipe care are un titlu naţional de apărat, junioarele I au abordat competiţia de la Moreni extrem de motivate şi dornice să demonstreze, din nou, că sunt cele mai bune din ţară. Primul pas către acest obiectiv a fost făcut, echipa antrenată de Dumitru Berbece câştigând toate cele patru partide jucate, după cum urmează: Corona – CSŞ Caracal 20 – 17; Corona – CSM Bucureşti 20 – 18; Corona – CSŞ Viitorul 36 – 22; Corona – CSŞ Galaţi 34 – 22.

La finalul competiţiei, antrenorul Dumitru Berbece a declarat că a fost un turneu extrem de greu, cu multe emoţii şi multă presiune pe umerii fetelor, dar că este fericit că totul s-a încheiat după cum şi-au dorit. ,,A fost un turneu cu multe emoţii, dar care s-a terminat aşa cum ne-am dorit noi, cu o calificare la turneul final. Dacă e să privim prin prisma faptului că anul trecut această echipă a fost campioană, calificarea este ceva normal, însă nu a fost deloc uşor de obţinut. A fost multă presiune şi foarte multe emoţii, inclusiv eu am avut mari emoţii, dar mă bucur că fetele s-au mobilizat foarte bine în momentele importante şi au reuşit să câştige toate meciurile pe care le-au avut de disputat. De aşteptat, cele mai grele partide au fost cu Caracal şi Bucureşti, însă am avut parte de o evoluţie foarte bună a Dacianei Hosu în poartă, iar asta a ajutat per ansamblu întreaga echipă. Una peste alta, este o reuşită a tuturor, le felicit pe fete şi sper să rămână sănătoase ca să putem aborda turneul final în cea mai bună formulă. Din păcate, în acest moment avem o accidentare, la Cristina Creţu, care a făcut entorsă, însă sperăm ca şi ea să revină cât mai repede alături de fete„, a spus antrenorul braşovean Dumitru Berbece.

Şi junioarele III de la Corona, pregătite de Mihaela Ciobotaru, au avut o prestaţie foarte bună la turneul de la Târgu Mureş, câştigând toate meciurile după cum urmează: Corona – CSŞ Zalău 37 – 16; Corona – CSŞ Viitorul Cluj 26 – 6; Corona – Şc. Gen. 7 Timişoara 30 – 19; Corona – LPS Brăila 28-22; Corona – CSH Art Galaţi 21 – 16. Antrenoarea Mihaela Ciobotaru, care a avut mari emoţii în privinţa turneului semifinal din cauza a trei accidentări înaintea turneului, a declarat la finalul turneului că este extrem de mândră de fete pentru felul în care s-au mobilizat. ,,Chiar pot spune că sunt extrem de mulţumită la finalul acestui turneu. Fetele au demonstrat că formează cu adevărat o echipă, s-au ajutat foarte mult, s-au incurajat şi au reuşit să joace un handbal foarte frumos care îmi dă mari speranţe pentru cel de-al doilea turneu semifinal şi chiar şi pentru turneul final. Tot ce îmi doresc este să nu mai apară accidentări şi să se poată pregăti aşa cum trebuie. Fără să greşesc pot spune că această echipă este pe plus la toate capitolele iar asta mă face să fiu cu adevărat mândră de ele. Dincolo însă de jocul de handbal, m-au emoţionat foarte tare cu atitudinea pe care au avut-o pe tot parcursul turneului”, a spus Mihaela Ciobotaru.

O altă echipă de junioare de la clubul Corona, cea de junioare II, antrenată de Alin Bondar, va participa în perioada 28-30 aprilie, la Târgu Mureş, la primul turneu semifinal al campionatului naţional. Corona va juca împotriva echipelor CSŞ Medgidia, LPS A Slatina şi LPS Banatul Timişoara. De asemenea, în perioada 4-5 mai, junioarele IV antrenate de Mihaela Adam vor participa la turneul semifinal la Baia Mare

