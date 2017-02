Handbal : Marilena Neagu a semnat prelungirea contractului cu Corona Braşov

Jucătoarea Coronei, Marilena Neagu a semnat vineri, prelungirea contractului cu echipa de handbal pe o perioadă de doi ani. ,,Era normal ca Braşovul să fie prima mea opţiune, chiar dacă am avut mai multe oferte în ultima perioadă. Am avut mai multe discuţii cu conducerea clubului Corona şi mă bucur că am bătut palma şi am semnat prelungirea. Sunt aici de şase ani, mă simt bine şi cred că am făcut cea mai bună alegere. Îmi doresc să fiu sănătoasă şi să ajut echipa, pentru că vreau să avem rezultetele pe care ni le dorim. Este important pentru noi să prindem un loc de cupele europene şi ne vom bate pentru asta, atâta timp cât va mai există o şansă„, a spus Marilena Neagu.

Preşedintele secţiei de handbal, Ioan Preda a declarat că prelungirea contractului cu Marilena Neagu a venit firesc, după ce şase ani a demonstrat că este o jucătoare serioasă şi constantă : ,,Era firesc să ne dorim prelungirea contractului cu Marilena Neagu şi ne bucurăm că am semnat. Este o jucătoare serioasă care va fi o piesă importantă şi în proiectul de viitor al Coronei. Ne dorim ca în perioada următoare să anunţăm şi alte prelungiri. Noi am purtat discuţii cu toate jucătoarele, dar acum mai depinde şi de ele să demonstreze că ne putem baza pe ele şi de la vară încolo. Fetele au arătat în ultimele etape, prin prestaţiile din teren, că sunt capabile să repare ceea ce s-a stricat în tur, astfel că, dacă o ţin tot aşa, vor mai urma şi alte prelungiri ale contractelor. Este firesc să ne păstrăm jucătoarele care ne-au ajutat până acum, dar după ce s-a întâmplat în tur, aşteptăm să vedem şi o altă abordare din partea lor„.

D.D.