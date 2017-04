Handbal : Portarul Ana Maria Mîrcă şi-a prelungit contractul cu Corona

Portarul Ana Maria Mîrcă a semnat miercuri, prelungirea contractului cu echipa de handbal Corona Braşov. Ana Maria Mîrcă este la Corona din vara anului 2012. Mârcă a semnat cu un contract valabil pe doi ani şi a spus după semnarea înţelegerii că se bucură că a rămas acasă, pentru că îşi doreşte să mai ajute echipa. ,,Am spus de la bun început că îmi doresc să rămân acasă şi să mai ajut Corona. După acest an, am şi avem o datorie morală să ducem această echipă acolo unde cei care iubesc handbalul îşi doresc să fie această echipă. Vom fi într-un proiect nou, de la care vor fi, cu siguranţă, aşteptări mari, astfel că trebuie să facem totul ca să nu mai dezamăgim. Fanii handbalului trebuie să ştie că în acest sezon şi noi am suferit foarte mult dar vom încerca să lăsăm totul în urmă, iar în sezonul viitor să avem mai multe motive de bucurie”, a spus portarul Coronei.

D.D.