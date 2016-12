Handbalistele Coronei au câştigat meciurile amicale cu Măgura Cisnădie

Handbalistele Coronei au câştigat cu 29 – 22 (15-10), respectiv 39-31 (21-18) cele două meciuri amicale jucate în compania Măgurei Cisnădie. Din cele două partide au lipsit Denisa Dedu şi Laura Chiper, care au parte de o scurtă vacanţă după perioada lungă în care s-au aflat la echipa naţională, precum şi junioarele Sorina Tîrcă şi Daria Bucur. De asemenea, nu au jucat Carmen Cartaş, Ani Mîrcă, Daniela Corban şi Camelia Hotea, toate aflate în recuperare după accidentări.

La finalul celui de-al doilea joc, antrenoarea Mariana Tîrcă a declarat că este mulţumită de felul în care s-au mişcat jucătoarele, mai ales având în vedere că nu a avut posibilitatea să facă prea multe schimbări : ,,În condiţiile în care ne-am pregătit în ultima perioadă cu puţine jucătoare şi fără portar, Denisa şi Daciana fiind la loturile naţionale, eu spun că ne-am mişcat bine în aceste două meciuri cu Măgura. A fost o perioadă în care am încărcat, fetele au răspuns extraordinar de bine dar ne-ar trebui mai multe jocuri ca să putem intra în etapele de campionat cât mai aproape de ceea ce ar trebui săă fim. Oricum, fetele s-au descurcat foarte bine, mi-a plăcut atitudinea lor, am început să avem o apărare mai curajoasă, mai avansată, aşa cum îmi doresc eu, şi bineînţeles atacurile care trebuie să fie cheia noastră. De asemenea, mă bucur că şi interii au început să vină cu şuturi de afară. După Crăciun vom merge la turneu la Râmcu Vâlcea şi vom vedea cum ne vom mişca şi acolo„.

D.D.