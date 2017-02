Handbalistele de la Corona au regăsit şirul victoriilor : 25-21, cu Vâlcea

După ce în etapa a doua a returului Ligii Naţionale de handbal, Corona Braşov s-a impus la Galaţi, a venit rândul unui nou succes important, obţinut de data aceasta acasă : 25- 21 (13-7), cu HCM Rm. Vâlcea! Se poate spune că echipa braşoveană şi-a regăsit brusc puterea de luptă, avântul şi determinarea. Aceasta, deoarece nu am văzut de mult un joc atât de avântat, precum cel practicat echipa braşoveană, mai ales în prima repriză a meciului cu oltencele…A fost o diferenţă mare între exprimarea din meciul pierdut cu cântec acasă, în faţa Clujului, care a dus la demiterea antrenoarei Mariana Târcă şi această partidă, în care toate jucătoarele au zburdat pe teren, iar Dedu a închis poarta! Gurile rele spun că aşa a trebuit să se întâmple atunci dar şi acum, în partida cu vâlcencele…Revenind la meciul cu HCM, trebuie spus că echipa braşoveană a pornit ca din tun şi avea 10-3, în min. 17! Dealtfel, prima repriză a curs sub acelaşi model, Corona având în permanenţă un avantaj liniştitor. Probabil că aceasta a fost cauza unei prestaţii mai reţinute după pauză, când greşelile au fost prezente în tabăra braşoveană, la fel şi ratările, unele chiar în situaţii clare, de ,,unu la unu”, cu portarul advers! Oricum, zarurile fuseseră aruncate în primele 30 de minute, astfel încât, Corona a trecut linia de sosire a meciului la adăpostul a patru goluri : 25-21. A fost prima victorie acasă, a proaspăt numitului antrenor principal, Dumitru Berbece dar şi o reluare a şirului abandonat de victorii, care au dus echipa în zona obscură a clasamentului. Acum, echipa îşi propune urcuşul spre locurile de cupe europene însă nu va fi deloc uşor…

Au înscris pentru Corona Braşov : Chiper 7, Pricopi 5, Crăciun 4, Neagu 3, Dincă 3, Ciuciulete 1, Bondar 1, Dedu 1 (din poartă în poartă!)

,,Vreau să felicit din toată inimă echipa, pentru că ele au fost actorii, iar în al doilea rînd vreau să felicit acest public minunat, care ne-a încurajat din primul pînă în ultimul minut. Să dea Dumnezeu să rămînem la fel şi de acum încolo, mai ales în meciurile de acasă. Ştiam că vom întîlni o echipă cu pretenţii, mai ales după ultimele lor trei victorii, o echipă care a speriat mai Liga Naţională cu rezultatele astea. Cu toate astea, prin dăruirea şi ambiţia fetelor, care au spus că joacă acasă şi vor să arate ce pot în faţa publicului propriu, am reuşit să păstrăm cele 3 puncte la noi. Azi am avut şi momente bune şi momente mai rele dar le-am spus fetelor să aibă răbdare şi calm şi să jucăm de la egal la egal. Sînt foarte mulţumit de apărare, cel puţin în prima repriză, cînd am avut şi un portar în formă maximă. În repriza a doua apărarea noastră a cedat şi datorită celor două eliminări la Ţăcălie şi la Oana Bondar, cărora le-a fost teamă apoi să mai pună mîna. Mai departe ne aşteptă meciuri grele, orice joc e foarte dificil de acum încolo. Primul la Zalău este foarte greu, cu Tadici. Dar ne vom pregăti şi vom încerca să obţinem şi acolo puncte. Vreau să le transmit fetelor să aibă încredere în ele, că pot face un joc bun şi că pot obţine ceea ce vor”, a spus Dumitru Berbece

Dorin Duşa