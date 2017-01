Handbalistele de la Corona, în faţa primului meci oficial din 2017 (acasă, cu ,,U” Cluj, vineri, ora 20,00)

Echipa de handbal Corona Braşov va juca vineri, de la ora 20.00, primul meci oficial din anul 2017, în compania formaţiei Universitatea Cluj. Handbalistele Braşovului vor cu orice preţ să înceapă anul cu dreptul, mai ales că joacă pe teren propriu şi au mare nevoie de punctele puse în joc. ,,Este primul meci oficial după o pauză în care echipa a răspuns bine la pregătire. Se vede o altă atitudine şi asta mă bucură. Din păcate, însă, în această pauză am avut momente în care nu am avut portar, iar asta a contat. Denisa şi Daciana erau la lot, iar Ani Mîrcă este accidentată, astfel că am încercat să găsim soluţii. Una peste alta, lucrăm în continuare la relaţiile de joc, la tactică, pentru că abia acum începem să fim toate la antrenament, iar pentru a pregăti un meci aşa cum îţi doreşti, ai nevoie de toate jucătoarele din echipă. Noi am lucrat pe grupuri de câte 3 jucătoare şi se simte. Dar lucrăm la omogenitate şi la stabilirea unor relaţii de joc mult mai bune„, a declarat Mariana Târcă, antrenoarea Coronei.

Mariana Tîrcă a mai spus că a urmărit Universitatea în meciurile amicale şi că îşi doreşte să reuşească să oprească entuziasmul din joc al tinerelor jucătoare de la Cluj : ,,Am urmărit Clujul în meciurile de pregătire şi cam ştiu ce ne aşteaptăă. Este o echipă tânără, cu dorinţa de afirmare, au jucătoare care vor să îşi demonstreze valoarea, dar am convingerea că şi fetele noastre vor dori să arate altceva decât au făcut-o până acum. Ne dorim ca munca din pauză să se concretizeze în meciurile oficiale. Sînt convinsă că echipa va arăta altfel decât a arătat pe finalul anului. Nu am nici o emoţie că determinarea lor va fi alta decât a fost în prima parte a turului. S-au pregătit bine, sunt încrezătoare şi dornice de rezultate bune„.

La rândul ei, extrema Coronei, Nicoleta Dincă a spus că este nerăbdătoare să înceapă meciurile oficiale : ,,Ne simţim bine, aşteptăm cu nerăbdare să reînceapă campionatul şi sperăm să arătăm pe teren că în această perioadă am pregătit tot ce trebuia pregătit pentru a avea rezultatele dorite. Vom avea în faţă o echipă tînără, cu dorinţă de afirmare, dar şi noi ne dorim să arătăm în teren aşa cum îşi doreşte orice echipă, iar la final să ieşim de pe teren învingătoare. Normal, vrem să ne trecem în cont primele puncte câştigate în 2017„.

Dorin Duşa