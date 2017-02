Her Klaus, ce treabă ai tu in România cu de Gaule?

Scriitorul Marius Chivu nu crede în teza celor două Românii, scindata de afirmatiile presedintelui Johannis adica a unei ţări rupte în două. E treaba lui! Nici eu nu cred o iota in „spontaneitatea” unei …miscari declansate dupa „Colectiv” de atentionarea prezidentiala ca: „au trebuit sa moara oameni!…

„De faptul ca dupa incendiul de la Bamboo doar un noroc a facut sa nu apara iar un „factor emotional!”… favorabil daramarii Guvernului !!

Scriitorul cu pricina, aflat intr-o pauza de creatie, probabil, admite că e adevărat că, în multe familii, ”părinţii votează pavlovian cu PSD, în timp ce tinerii sunt mai informaţi şi vor altceva de la un guvern, nu doar mărire de salarii şi pensii” .

Este tranşant de superficial în judecată: ”Guvernul lui Dragnea este, de departe, cel mai dezastruos guvern post-decembrist” şi s-a ajuns, astfel, la un ”boiling point” al răbdării, al acceptării că sîntem conduşi de coruptibili incompetenţi şi iresponsabili,„ spune habarnistul urechist Chivu , unul dintre participanţii la proteste.

B

ăi acesta, ti-ai dat tu seama de o asemenea catastrofica constatare, dupa trei saptamani de la depunerea juramantului guvernamental? Nu-ti dai seama cat esti de prost … informat?

Pe de altă parte, admite Marius Chivu, e greu de anticipat ce vor însemna aceste proteste pe termen lung: ”Şi Brexitul, şi acţiunile lui Putin, şi ale lui Erdogan ne-au luat pe sus./…/ Aproape orice este posibil. Inclusiv ca România să fi dat tonul unei radicale schimbari de paradigma„…