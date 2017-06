Hitler despre Ungaria: „Ungurii ne-au arătat totdeauna cea mai perfectă ingratitudine.”

„ Ni se atribuie intentia de a vrea sa refac grandoarea Ungariei (!?) . Pantru ce as comite o asemenea imprudenta? O Ungarie mare ar putea fi jenanta pentru Reich. Ungurii ne-au aratat totdeauna cea mai perfecta ingratitudine: ei nu au nici o atentie si nici o simpatie pentru minoritatea germana. In ce ma priveste, eu nu mai interesez decat de germanii mei. I-am spus fara ocol contelui Csaki,…, regentului Horty si lui Imredy: minoritatile germane din Romania si Iugoslavia nu vor sa se intoarca la Ungaria; ele sunt mai bine tratate in noua lor patrie. Si ceea ce minoritatile germane nu vor, nici Reichul nu vrea .



Evident, ar fi o ratiune ca noi sa-i protejam pe unguri; ei sustin ca au fost alaturi de noi in timpul marelui razboi. Dar aceasta nu este cu totul exact. Noi am fost alaturi de ei, pentru a le veni in ajutor in razboiul pe care Austro-Ungaria il provocase atat de imprudent . Daca as fi fost la putere in 1914, eu nu m-as fi supus pur si simplu ultimatimului Berchtold, Tisza & Co. As fi intervenit in negocierile dintre Austro-Ungaria si Serbia!



Era absurd sa fac razboi pentru a salva prestigiul Austro-Ungarei . Batranul imperiu al Habsburgilor era un anacronism, un stat imposibil de aparat. El intetzea ura si folosea pe unguri contra romanilor, pe cehi contra germanilor, pe slovaci contra ungurilor si asa mai departe… Iata de ce, cu toata originea mea austriaca, eu n-am luptat pentru Austo-Ungaria.Eu am tinut, ca german, sa ma inrolez in armata germana… .

Convins ca era un geniu politic si militar,Hitler nu s-a ferit sa lanseze,pe surse: „Eu as fi propus impartirea Austro-Ungariei dupa criteriul etnic; germanii la Germania, polonezii la Polonia, serbii la Serbia si romanii la Romania ! Principiul nationalitatilor…trebuie sa fie la baza oricarei ordini durabile. Este ratiunea pentru care eu nu ma voi atinge de Romania ...Astfel a declarat , la doua capete odiosul diktator, „precizand” fara rusine: Nu voi incuraja nici o revendicare contra ei, atata timp, bineinteles, cat imi va fi permis sa contez pe prietenia ei…”



Si (tot Hitler): „Garantiile anglo-franceze nu va vor servi la nimic Romaniei. Eu cunosc slabiciunea Dv. pentru Franta. Cu totul alta va fi atitudinea mea daca Dv. veti participa, alaturi de Soviete, la aceasta vasta incercuire a Germaniei pe care o prepara guvernul de la Londra.”