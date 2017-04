Hochei : România, aproape de câştigarea grupei de la Campionatul Mondial!

Echipa României mai are nevoie de o victorie, pentru a câştiga grupa A a Diviziei a II-a, a Campionatului Mondial de hochei, ale cărei întreceri se desfăşoară în aceste zile la Galaţi. Echipa noastră, pregătită de antrenorul ,,lupilor”Braşovului, canadianul Martin Lacroix, a trecut vineri de echipa Australiei, fost lideră a grupei, căreia i-a administrat o înfrângere severă : 5-1 (1-1, 2-0, 2-0). Printre marcatorii echipei noastre s-au aflat şi jucători al echipei braşovene Corona : Nagy Istvan şi Matyas Biro. Anterior, echipa noastră suferise o înfrângere neaşteptată, 0-2, cu Islanda, ceea ce îi pusese în pericol câştigarea grupei, însă, după această victorie clară cu Australia, totul s-a reglat. Formaţia României mai are nevoie de o victorie, în ultimul meci din grupă, contra Spaniei (duminică), lucru ce pare la îndemâna elevilor lui Martin Lacroix. Dacă se va întâmpla asta, echipa noastră va promova, indiferent de celelalte rezultate, în grupa B, Divizia I, acolo de unde a retrogradat anul trecut.

Vă reamintim că din lotul României fac parte şi opt ,,lupi” : Zoltan Toke, Huba Bors, Peter Zsolt, Otto Biro, Gergo Biro, Matyas Biro, Roberto Gliga, Istvan Nagy

Clasamentul la vârf în grupa României : 1. România 9 p, 2. Australia 8, 3. Islanda 6.

Veşti bune şi din tabăra tricolorilor mici ai României : Naționala Under 18 a învins vineri, cu 4-2 echipa similară a Marii Britanii, la Campionatul Mondial, divizia II, grupa A, care are loc în Coreea de Sud. Toate golurile României au fost marcate de brașoveanul Andrei Vasile. România conduce în clasament, cu 10 puncte şi are mari şanse să promoveze în eşalonul superior!

Dorin Duşa