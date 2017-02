I-am așteptat degeaba pe americani: Soarta R. Moldova a decis-o Putin si Merkel!

Cunoscutul expert german Alexander Rahr, un apropiat al Kremlinului, a declarat că Uniunea Europeană nu va permite recroirea frontierelor în interiorul Europei , întrebat despre eventuala unire dintre Republica Moldova și România, relatează postul de televiziune moldovean Accent tv și portalul Actualități.md în paginile lor de internet în limba rusă, raspunsul este „abil”.

„România, am impresia, s-a integrat în Uniunea Europeană. Nu știu ce gânduri are partea americană, dar UE stă ferm pe poziții — frontierele în interiorul Europei nu pot fi schimbate”, a subliniat Rahr. Neamțul este expert în relațiile cu Rusia al Societății germane de politică externă și a susținut o conferință publică la Chișinău, la invitația liderului Partidului Socialist (pro-Kremlin), Igor Dodon.

În același timp, nu a exclus că, după o anumită perioadă de timp, atitudinea Europei în această chestiune s-ar putea schimba, dar orice fel de modificări de frontieră ar trebui să se facă numai pe calea unui dublu referendum, spera ca Rahr.

„ Da, nu putem exclude faptul că, în următorii 50 sau 100 de ani, granițele în interiorul Europei s-ar putea schimba .

Dar acest lucru ar trebui să se facă numai prin referendumuri . Trebuie să existe un drum lung și, desigur, acest lucru trebuie să aibă loc în conformitate cu normele după care se ghidează Europa”, a afirmat acesta.

Referitor la diferendul transnistrean, Rahr a pledat pentru federalizare, idee respinsă însă de autoritățile de la Chișinău, dar agreată de Moscova.

„Una dintre cele mai eficiente căi de soluționare a conflictului transnistrean este federalizarea statului moldovean”, susține expertul german.Singurul partid moldovean care propune și promovează federalizarea Republicii Moldova este Partidul Socialist al lui Igor Dodon, menționează în acest context Actualități.md.

De altfel, Dodon este creditat cu prima șansă la viitoarele prezidențialele conform mai multor sondaje. Federalizarea R. Moldova poate permite Rusiei sa „acapareze” mai usor R.Moldova.

La Chișinău, Alexander Rahr a susținut si o conferință publică, abordând teme precum „Rusia vs. Occident: cine câștigă?”; „Rusia între China și Europa”; „Încotro se îndreaptă Putin?”; „ Locul Republicii Moldova în arhitectura actuală de securitate europeană” etc, conform surselor citate.

Dar si… cam ce se gandeste iar despre R. Moldova in Berlinul cel puternic: „Cine are de câștigat din basmele ‘Marii Uniri’?”; :

Caci marile puteri au alergie la… Tarile Mari! (ddr)