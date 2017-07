Iar a călcăt Johannis în străchini! Dar dacă …știa?

Vizita președintelui Klaus Werner Iohannis în Harghita și Covasna a fost o nouă serie de călcări în străchini din partea acestuia. Primul pas făcut cu stângul a fost când, în loc să se cânte imnul României și-atât, s-a cântat ca la vizitele președinților de stat: imnul țării vizitatorului și imnul țării-gazdă, unde „ai casei” s-au simțit reprezentați nu de imnul național, ci de așa-zisul „imn al Ținutului Secuiesc”, ascultat cu pioșenie de către locatarul de la Cotroceni.Când i s-a reproșat acest lucru, tot ce a putut găsi mai bun pe post de scuză a fost: „Nu am știut, dar recunosc ca am luat-o ca pe un semn de respect, dacă cei din sală au dorit să îmi prezinte asta. Am ascultat, am trecut mai departe. Cred că este important să ascultăm și ce vine din sufletul oamenilor, nu doar ce vine din protocol”.Stau și mă gândesc ce ar fi motivat dacă ar fi fost întâmpinat cu „Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt”, ori imnul horthyst, că poate or mai fi pe undeva oameni care au vechile imnuri în suflete, și ei de ce să se simtă discriminați???