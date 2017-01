IAR – contract de peste 313 milioane de lei pentru elicoptere Puma 330L

Compania IAR SA Brașov, controlata de Ministerul Economiei, a incheiat un contract de 313,14 milioane lei cu Ministerul Apararii Naționale, pentru revitalizarea și modernizarea unor elicoptere IAR 330L Puma. Contractul a fost incheiat in 29 decembrie 2016 si urmeaza sa se desfașoare pina in anul 2019

Compania IAR SA Brașov, controlata de Ministerul Economiei, a incheiat un contract de 313,14 milioane lei cu Ministerul Apararii Naționale, pentru revitalizarea și modernizarea unor elicoptere IAR 330L Puma. Contractul a fost incheiat in 29 decembrie 2016 si urmeaza sa se desfașoare pina in anul 2019, avand ca beneficiar Ministerul Apararii.

In ultimii ani, compania a derulat programe de modernizare pentru elicopterele IAR 330L Puma cu sistem SOCAT, NATO și Naval, precum și elicoptere SA/IAR 330 Puma model SA 330SM. Principalii clienți autohtoni pentru produsele societații sint Ministerul Apararii, Serviciul Roman de Informații (SRI), Ministerul Administrației și Internelor și Eurocopter Romania.

Pe piața externa, principalii clienți ai IAR sint UAE Armed Forces (Emiratele Arabe Unite), Royal Air Force of Oman (Oman), Lebanese Air Force (Liban), Pakistan Army/Aviation, prin Aeroteh (Pakistan), Indonesian Air Force, Airbus Helicopters, prin Eurocopter Romania (Franța/Germania).

IAR SA Brașov, care se ocupa cu intreținerea, reparația și modernizarea elicopterelor, a avut pe primele noua luni ale anului un profit net de 21,5 milioane lei și o cifra de afaceri de 79,3 milioane lei. Acționarul majoritar este Ministerul Economiei, cu 64,89% din acțiuni.

Vifor Rotar