Iată ce văd în România analisti de la Washington: autoritățile vânătorii de vrăjitoare pentru societatea civilă!

Un recent proiect de lege, promovat de FIDESZ, partidului lui Viktor Orban, prevede inchiderea universitatilor din Ungaria care nu au o filiala si in tara de origine sau in lipsa unui acord inter-statal. In aceasta situatie se afla universtatea infiintata cu ajutor financiar de la miliardarul evreu-american de origine ungara George Soros.

Masurile de la Budapesta starnesc si nemultumirea German Marshall Fund, un important think tank american, cu sediul la Washington, fondat in anul 1972 cu finantare din partea guvernului vest-german de atunci, in semn de omagiu pentru Planul Marshall, de asistenta infiintat de SUA, de care a beneficiat statul vest-german dupa al Doilea Razboi Mondial.