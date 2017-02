Iată dovada: Protocolului clasificat strict secret nr. 003064 din 4.02.2009, există!

Lumeajustitiei.ro va prezinta dovada suprema ca mari dosare de coruptie din Romania au fost instrumentate la nivelul DNA – in mod abuziv – in baza Protocolului clasificat strict secret nr. 003064 din 4.02.2009. Acest protocol este certificatul de nastere al „campului tactic” recunoscut public de generalul SRI Dumitru Dumbrava, care a precizat ca SRI urmarea dosarele penale pana la solutia finala. La data semnarii protocolului dintre PICCJ si SRI, sefii institutiilor erau Laura Codruta Kovesi – Procuror General si George Maior director al SRI si Florian Coldea, prim-adjunct al directorului SRI.

Documentul prezentat mai jos in facsimil reprezinta o adresa strict secreta din 2013, trimisa de SRI conducerii DNA, in care se transmiteau informatii in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea procurorilor DNA si se specifica in clar ca operatiunea mixta DNA-SRI se efectueaza in baza unor articole din “Protocolul de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale nr. 003064 din 4.02.2009”.

Se observa ca titulatura protocolului e mai mult decat aiuristica, intrucat prin lege DNA nu are atributii de cercetare pe fapte de siguranta nationala, iar SRI nu are atributii informative pe fapte de coruptie.

Colaborarea intre magistrati si serviciile de informatii este interzisa prin Legea 303/2004

Mai mult, in document, SRI invoca articole secrete din respectivul protocol si adreseaza la final rugamintea ca “datele prezentate sa fie destinate exclusiv informarii procurorului de caz, potrivit principiului necesitatii de a cunoaste, fara a fi introduse in dosarul cauzei”.

Existenta unui protocol de cooperare intre SRI si marile parchete pe dosarele penale incalca flagrant Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor care prevede interdictii si sanctiuni severe:

“Art. 7 – (1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor nu pot fi lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) completeaza, anual, o declaratie autentica, pe propria raspundere potrivit legii penale, din care sa rezulte ca nu sunt lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.

(3) Consiliul Suprem de Aparare a tarii verifica, din oficiu sau la sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii ori a ministrului justitiei, realitatea declaratiilor prevazute la alin. (2)

(4) Incalcarea dispozitiilor alin. (1) conduce la eliberarea din functia detinuta, inclusiv cea de judecator sau procuror.”

Iata asadar ca impotriva statutului magistratilor si a competentelor date prin lege celor doua institutii, acestea au semnat un protocol intre ele si au cooperat pe dosare, protocol despre care actualul Procuror General al Romaniei Augustin Lazar a declarat in fata CSM ca este “o inginerie” nepermisa, dupa care a sfarsit prin a nega existenta lui. In sedinta CSM din 18 ianuarie 2017, Augustin Lazar a recunoscut: „Nu mai exista niciun protocol care sa prevada comisii mixte sau echipe mixte sau nu stiu ce. A existat un protocol in care se discuta despre echipe operative intre Ministerul Public si serviciile de informatii, insa eu mereu mi-am pus urmatoarea problema: acest protocol nu exista, eu nu mi l-am insusit si nu mergem inainte cu astfel de inginerii, sa zic asa, pentru ca ele nu se gasesc in Codul de procedura penala, Doamne Dumnezeule…”

Dupa ce ca e capra raioasa mai tine si coada pe sus! Cum a mintit DNA natiunea si apoi s-a dat lezata!

Nu dezvaluim inca intregul document, care se refera la un important om politic, dar amintim ca nu mai departe de luna trecuta, mai precis prin comunicatul nr. 106 din 27 ianuarie 2017, DNA a avut o reactie nervoasa la doua articole de presa aparute (aparute in www.evz.ro si www.flux24.ro) si a tras o minciuna cat casa, pretinzand ca “Nu exista si nu a existat nici un protocol de colaborare SRI-DNA si nici protocol secret Coldea/Kovesi”. Cu minciunile DNA suntem obisnuiti demult, insa ca reactie la cele doua articole din respectivele publicatii, prin acelasi comunicat, DNA a anuntat ca a sesizat CSM “sa faca verificari pentru a constata in ce masura, prin informatiile transmise, este afectata independenta sistemului judiciar si prestigiul magistratilor.”

Iata fragmente din respectivul comunicat”

27 ianuarie 2017

Nr. 106/VIII/3

COMUNICAT DNA

„Cu referire la o serie de informatii vehiculate in spatiul public (informatiile transmise prin intermediul unor articole de presa aparute in perioada 25-27 ianuarie 2017 (in cotidianul „Evenimentul Zilei” – prin intermediul paginii www.evz.ro – si pe pagina de internet www.flux24.ro) prezentate drept dezvaluiri despre “fabricarea ori inscenarea unor dosare penale” ori “urmariri penale la ordine” facute de DNA, la initiativa si/sau cu implicarea unor politicieni si a unor persoane din conducerea Serviciului Roman de Informatii, precum si despre folosirea unor metode care exced cadrului legal, in exercitarea atributiilor de serviciu, de catre procurorul sef al DNA, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:

Informatiile respective sunt neadevarate, ofensatoare si absurde si au menirea de a discredita activitatea procurorilor DNA, fiind folosite ca o stratagema de catre persoane interesate de a formula aparari in spatiul public si nu in fata unei instante de judecata (…) Informatiile mai sus mentionate sunt in totalitate neadevarate: procurorul sef al DNA nu a participat la videoconferinte organizate de SRI, nici saptamanal, nici ocazional si nu are instalate in birou terminale speciale prin care sa poata comunica instantaneu cu SRI.

Nu exista si nu a existat nici un protocol de colaborare SRI-DNA si nici protocol secret Coldea/Kovesi.

Nu au existat echipe mixte SRI-procurori ori intalniri intre procurori si ofiterii de informatii in case conspirative.

Dosarele penale sunt instrumentate strict prin raportare la Codul penal, Codul de procedura penal si Legea 78/2000 (…)

Nici Codul de Procedura Penala, nici alta lege speciala cu aplicabilitate in urmarirea penala a infractiunilor de coruptie nu prevede implicarea unui serviciu de informatii in modul de obtinere a probelor in dosarul penal. Probele se administreaza de catre procuror si de catre ofiterii de politie judiciara in baza delegarii procurorului. Nici un ofiter de informatii nu participa la audierea de catre procuror sau politist a unui martor sau administrarea unui alt mijloc de proba (…) Prin urmare, a vehicula asemenea informatii neadevarate plaseaza intr-o lumina nefavorabila nu doar procurorii DNA, ci creeaza dubii greu de inlaturat asupra legalitatii si corectitudinii functionarii intregului sistem judiciar.

In paralel, DNA a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii… sa faca verificari pentru a constata in ce masura, prin informatiile transmise, este afectata independenta sistemului judiciar si prestigiul magistratilor.”

Lumeajustitiei.ro solicita Comisiei parlamentare de control asupra activitatii SRI sa ceara PICCJ si SRI Protocolul nr. 003064 din 4.02.2009 si sa il faca public, precum si sa solicite institutiilor abilitate sa aplice sanctiunile care se impun. Justitia nu poate fi facuta decat in baza legii, si nu pe protocoale secrete de colaborare.

Pentru completarea lecturii:

* Cititi aici integral comunicatul DNA din 27 ianuarie 2017

* Cititi aici cum Procurorul General Augustin Lazar a recunoscut ca a existat un protocol in baza caruia s-au format echipe operative procurori – ofiteri de informatii

Sursa: luju.ro