Îi dăm dreptate lui Liviu Dragnea – au fost doua instituții care au avut ca obiectiv, in ultimii ani, să inchidă firme, cat de mari, să inchidă firme românesti!

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, a declarat sambata, la Zalau, ca legea preventiei este, din punctul sau de vedere, foarte importanta, in contextul in care in ultimii ani au existat institutii de control care au avut ca obiectiv sa inchida firme romanesti, transmite Agerpres.

„Este o lege care, din punctul meu de vedere, este foarte importanta, atat pentru mediul de afaceri, cat si pentru sistemul administrativ si sper ca institutiile de control din Romania sa inteleaga, cu aceasta lege, ca ele nu sunt parte a unui stat dusman fata de cetateni sau fata de firme, ci sunt parte a unui stat care vrea sa aiba o relatie corecta cu cetatenii si cu companiile din Romania”, a spus liderul PSD intr-o conferinta de presa.

„Poate vor intelege ca, daca merg undeva in control, rolul lor nu este sa inchida acea firma, ci sa prevenim foarte mult, pentru ca 90 si ceva la suta din cei controlati sunt de buna credinta: unii gresesc, altii nu inteleg, dar ideea noastra nu este sa inchidem firma dupa firma. Sunt una – doua institutii care asta au avut ca obiectiv, in ultimii ani, sa inchida firme, cat de mari, sa inchida firme romanesti. Noi vrem sa scapam de acest fenomen, pentru ca avem nevoie de un capital romanesc dezvoltat si de un stat care sa fie corect fata de cetateni”, a adaugat Dragnea.

El a adaugat ca legea preventiei este finalizata, la ea adaugandu-se si un capitol referitor la autoritatile locale.

„Legea preventiei este finalizata ca draft. S-a lucrat mult la ea pentru ca eu am dorit ca in afara de ce am spus in campania electorala sa mai adaugam un capitol important (…), care sa fie valabil si pentru autoritatile locale, pentru ca in campania electorala si in program ne referim, in mod firesc, la firme, dar am discutat cu multi colegi din administratia locala si au avut dreptate. Si aici trebuie sa actioneze legea preventiei si s-au extins domeniile si la autoritatile locale. Ea este finalizata. Urmeaza foarte curand, saptamana viitoare, sa ne vedem si sa se si publice proiectul”, a conchis Dragnea.

Horia D.R.