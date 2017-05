Imebecilitate vest europeana! Un refugiat sirian din Germania cu 4 NEVESTE și 22 de COPII primește o ALOCAȚIE de 360.000 de euro pe an!

Ghazia A. a fugit în 2015 din Siria pentru a se refugia în Germania. Dar nu a venit singur. Împreună cu el au venit cele patru soții și cei 22 de copii ai săi.

Ghazia are 49 de ani și a tranzitat Turcia pentru a ajunge în landul german Renania – Palatinat cu toată familia sa de 26 de membri.

Făcut public de către ziarul Bild, cazul său a provocat un scandal uriaș. Pentru că, spre deosebire de legile din Siria, legislația germană nu acceptă poligamia.

Așa că Ghazia a trebuit, la sosirea sa în Germania, să-și aleagă una dintre neveste drept consoartă legală. Așa că a numit-o pe Twasif, cu care are cinci copii, soție oficială, pentru a putea beneficia de ajutoare sociale.

Celelalte trei neveste sunt considerate din punct de vedere juridic drept simple partenere și ele trebuie să-și împartă responsabilitatea creșterii celorlalți 17 copii.

Toți cei 27 locuiesc într-o zonă cu o rază de 50 de kilometri, în provincia Montabaur, iar Ghazia își petrece mai tot timpul pe drumuri, în vizită de la unii la alții.

El explică: „Conform religiei noastre am datoria de a petrece timp egal cu fiecare familie și nu trebuie să o favorizez pe nici una dintre ele.”

Povestea lui Ghazia a luat o amploare națională, când s-a aflat că sirianul, care este patron în Siria al unei companii de închirieri de mașini, a recunoscut că în Germania nu muncește.

„Practic, sunt mereu pe drumuri pentru a fi împreună cu familia mea. Dar aș fi bucuros să muncesc.”