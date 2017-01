Impostorii Revoluției se simt discreditați de procurori

Organizatia de revolutionari cea mai parazitata de impostori din tara se declara discreditata de Parchetul General. Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anuntau saptamana trecuta ca au depistat la Brasov 330 de persoane cu certificate necuvenite de revolutionar, care au creat un prejudiciu de peste 14,5 milioane de lei.

Organizatia de revolutionari cea mai parazitata de impostori din tara se declara discreditata de Parchetul General. Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anuntau saptamana trecuta ca au depistat la Brasov 330 de persoane cu certificate necuvenite de revolutionar, care au creat un prejudiciu de peste 14,5 milioane de lei. In urma dezvaluirilor, conducerea Asociatiei Luptatorilor, Ranitilor si Urmasilor Eroilor „Brasov 1989” s-a comportat asa cum face de ani buni – refuza sa accepte realitatea si isi apara profitorii.

Vineri seara, Consiliului Director al ALRUE s-a intrunit intr-o sedinta la finele careia a emis un comunicat in care taxeaza neluarea in considerare a documentelor depuse sau declararea acestora ca nelegale de catre Parchet drept o noua incercare de discreditare a miscarii revolutionare din Brasov si o diminuare a rolului si importantei acesteia la nivel local si national.

Parchetul General a extins recent urmarirea penala in dosarul certificatelor de revolutionar false: daca la Brasov au depistat 330 de falsi revolutionari si un prejudiciu de 14.665.200 lei, la Contanta au gasit 157 de persoane, cu un prejudiciu estimat la 6.977.080 lei), la Craiova 125 de persoane si prejudiciu estimat la 5.555.000 lei, la Resita 228 de persoane cu un prejudiciu estimat la 10.132.320 lei si la Arad 68 de persoane – prejudiciu estimat la peste 3 milioane de lei.

