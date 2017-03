În căutarea victoriilor pierdute : Corona Brașov înfruntă CSM Bistriţa (luni, 6 martie, ora 18,00)

De trei etape, handbalistele de la Corona Brașov nu mai știu ce este bucuria victoriei! S-a schimbat și antrenorul, iar acum fetele nădăjduiesc să reia șirul pierdut al succeselor. Proxima ocazie va fi meciul de acasă, cu CSM Bistrița, din cadrul etapei a 20-a a Ligii Naționale. Înaintea acestei partide, programată luni, de la ora 18,00, în sala sporturilor din Brașov, antrenorul Dragoș Dobrescu a spus : „Va fi un meci în care jucăm cu presiunea publicului şi a clasamentului. Sper ca fetele să fi înţeles că ne-au mai rămas puţine etape şi că sînt meciuri la îndemîna lor pe care trebuie să le cîştige. CSM Bistriţa vine după o victorie la diferenţă mare cu Cisnădie, a prins încredere dar sperăm ca la Braşov să nu mai aibă acelaşi elan, iar noi să avem forma care trebuie pentru victorie. Este adevărat că echipa mai are o şansă de a-şi îndeplini unul dintre obiective prin Cupa României, dar în acest moment pe mine mă interesează altceva. Încerc să vorbesc mult cu fetele, să le fac să vină cu plăcere la antrenament, să se suţină şi să se sprijine foarte tare în teren. Chiar am avut plăcerea să le văd că la antrenament se ajutau foarte tare în apărare, că se luptau şi bucurau împreună cînd cîştigau o minge. Sper să se menţină pe această linie meci de meci, pînă la finalul campionatului. Este adevărat că am încercat să dau un alt ritm, handbalul cam aşa se joacă acum, în mare viteză, fetele participă foarte bine, noi avem 12 jucătoare de cîmp pe foaie, iar ele trebuie să se ajute una pe alta, să stea liniştite că şi dacă au nevoie să iasă cîteva minute, are cine să intre în locul lor să le ajute. În clipa în care vom reuşi să facem să funcţioneze această încredere ne va fi mult mai uşor pentru că este clar că vom comunica foarte bine toate problemele pe care le avem în teren. De asemenea, acest lucru este benefic pentru că ajută la spiritul de echipă fără să facă diferenţa între cine intră din primul minut şi cine intră pe parcurs. Într-o echipă toate jucătoarele contează“.

Înaintea acestui meci, Corona se află pe locul 7 în clasamentul Ligii Naționale, cu 19 puncte, iar CSM Bistrița ocupă locul 8, cu 18 puncte.

Dorin Dușa