In elev de 15 ani a inventat un test pentru depistarea cancerului

Un elev de 15 ani ar putea salva viata a milioane de oameni din intreaga lume, dupa ce a inventat un test simplu, care depisteaza cancerul de pancreas in primele faze ale bolii.

Jack Andraka din Crownsville, Maryland, a inventat un test similar celui folosit pentru verificarea glicemiei.

Un test va costa numai 3 centi si analizeaza, dintr-o picatura de sange, nivelul de mesotelina, un biomarker care apare in urina si sangele celor care sufera de cancer.

Dupa ce este depistat, cancerul de pancreas ucide 19 bolnavi din 20, pentru ca, de multe ori, este detectat prea tarziu.

In cazul folosirii acestui test, sansele bolnavilor de a se vindeca sunt de 100%, sustine tanarul.

Testul lui Jack are o acuratete de peste 90%. El sustine ca acest dispozitiv poate depista si cancerul de plamani sau ovarian, prin aceeasi metoda.

Mai mult, el poate fi modificat si folosit pentru detectarea altor boli, cum ar fi HIV, tuberculoza sau contaminarea cu anumite bacterii.

Rezultatele testului sunt gata in doar 5 minute .

Pentru proiectul sau, Jack Andraka a primit marele premiu la targul de inventii Intel Science Fair 2012.

A fost recompensat cu 75.000 de dolari, sub forma unei burse de studii, insa cea mai mare satisfactie a lui este ca a demonstrat tuturor ca a avut dreptate.

Nu mai putin de 197 de oameni de stiinta l-au refuzat, atunci cand el le-a cerut ajutorul, declarand ca inventia lui nu va functiona.

Singurul care a crezut in el a fost doctorul Anirban Maitra, profesor de oncologie la Universitatea John Hopkins, care l-a primit in laboratorul sau si i-a fost mentor.

Ideea lui Jack a fost foarte simpla: el a folosit anticorpi de mesotelina si o hartie speciala de filtru, pe care a pus nanotubi de carbon.

In prezenta anticorpilor care arata existenta cancerului, acesti nanotubi se extind si modifica proprietatea electrica a hartiei. Cu cat semnalul electric este mai slab, cu atat este mai mare nivelul biomarkerului in sange.

Jack si-ar dori ca acest test sa fie accesibil tuturor si sa poate fi cumparat chiar si din magazine. Dispozitivul costa 3 dolari si poate fi folosit pentru 10 teste.

Noua inventie este de 168 de ori mai rapida, de peste 26.000 de ori mai ieftina si de 400 de ori mai precisa decat metodele anterioare de depistare a cancerului.