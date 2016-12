In mintea tulbure a lui Băsescu, România v-a fi condusă de … ayatollahi !!

Liderul PMP, Traian Băsescu, a declarat, că în discuţiile cu preşedintele Klaus Iohannis de la Cotroceni l-a „atenţionat“ pe şeful statului cu privire la faptul că soţul premierului propus de PSD, Sevil Shhaideh, ar fi lucrat 20 de ani în Ministerul Agriculturii din Siria !… De unde stia Basescu …inainte, ce nume de premier urma sa propuna Liviu Dragnea in ultima zi a consultarilor de la Cotroceni? Pur si simplu „sifonarul” Basescu minte ca orice bishnitzar de Gura Portului, prins cu „prafuri” in buzunare de catre politie!

„ D.na Sevil are o reputaţie excepţională, în comunitatea turco-tătară din Dobrogea, de unde vine… zice la doua capete Derbedeul, dupa ce „marturisise” tot public ca habar n-avea cine este persoana si daca o vede pe strada, n-ar cunoaste-o! Mare pishicher… Si adauga, ca la cadre, pe vremuri : Are un unchi în Statele Unite, un profesor de largă recunoaştere, care a rămas legat şi de locul naşterii lui, de Babadag. Dar… are si un soţ care a lucrat 20 de ani în Ministerul Agriculturii din Siria „ , i-ar fi spus Băsescu Presedintelui, despre posibilul premier, propus de PSD.

Dar iar minte: n-au fost decat 12 ani functionar de stat, dar angajat in tzara lui natala, o tzara care ne-a fost intodeauna prietena ! Ba chiar cu un presedinte pe care chiar Basescu l-a invitat la Bucuresti, când în tot vestul avea interdictie de intrare !! Atunci cum poti sa-l banui pe un foarte bun specialist in domeniu… de antiromanism?

Eu de Basescu sunt sigur ca el, „japitza” cum este, ar ține mai mult cu Ursu… Întrebat de ziaristi despre „îngrijorările” sale cu privire la legăturile normale ale soţului lui Shhaideh cu autorităţile din Siria, Băsescu a confirmat că i le-a transmis şi lui Iohannis inclusiv o atenţionare tipic securista, legată de faptul că : „este căsătorită cu un om care a lucrat 20 de ani în Ministerul Agriculturii de la Damasc, am exprimat. Asta e maxim ce pot să comentez. (…) Am spus maxim ce pot să spun public“, a precizat machiavelic Băsescu, la insistenţele jurnaliştilor.

Uitand, ca orice betzivan de cartier, ce zise-se mai inainte, seful PMP-ist a afirmat a doua zi că ar fi discutat El si cu apropiaţi din comunitatea tătară, si e nasol… deoarce i-au confirmat „acele” lucruri(!!). Care? Plus ca mai ştie el şi că Sevil Shhaideh are… „experienţă politică zero“, ceea ce face să apară riscul ca ea să fie controlată de liderii PSD. „Nu este conectată la nucleul dur decizional al PSD şi din acest moment cred că riscul să fie doar o faţadă pentru domnul Dragnea şi oamenii puternici din PSD este major .