În plină vară, la Brașov s-a copt și …plonjează în valurile indiferenței, onor opoziția ZERO!

Știm, cu toții ce semnifică cifra zero. Poate fi și o valoare, lipită de sol ce-i drept, a unei situații, conjuncturi sau inițiative. Nota zero, preocupare zero, angajament zero, întâmpinare zero, muncă zero …iar înșiruirea poate continua. Toate aceste atribute, toate aceste ,,valori”, care, practic, nu se disting, le întruchipează acum, nimeni alta decât opoziția de la Brașov, care poate fi numită fără probleme, opoziția ZERO!

Opoziția politică de la Brașov nu face figurație, pentru că asta ar însemna, totuși, ceva diferit de ZERO …opoziția brașoveană este inexistentă, este ZERO ABSOLUT, dacă totuși vreți o completare a cifrei ce semnifică NULUL.

Opoziția de la Brașov, care, practic, copiază comportamentul celei de la nivel național, are, probabil, strategia ei …respectiv, să lase partidul de guvernământ, alianța, să greșească tot mai mult, pentru ca să-și știrbească astfel reputația …doar că, ar fi o alegere greșită, pentru că lumea ar spune apoi: ,,voi ce ați făcut?”.

Și uite așa, onor opoziția ZERO, s-ar strivi cu propria încărcătură fără importanță, cu propria nepăsare și indiferență, care-i dau perfect și la obiect, numele!

Opozița ZERO de la Brașov nu iese din tiparele naționale, nu face nimic concret, ci așteaptă… Ce anume? Doar ea știe, pentru că de multișor face asta…

Aeroportul Brașovului, Spitalul Municipal, sunt doar două investiții, care așteaptă și tot așteaptă…

Opoziția, care ar fi trebuit să aibă un rol în materializarea acestor obiective, se cam încurcă în inițiative și explicații neproductive…

Opoziția ZERO s-a copt, sub razele nemiloase ale soarelui. Poamele au căzut, cofleșite și plictisite, fără ca să atragă pe cineva. Sunt la pământ și acolo vor rămâne, dacă nu le va lua cineva, măcar pentru universala țuică.

Poftiți la o răcorică cu iz Bahic! Parcă se aude cu tremur de glas : ,,E vremea valurilor înspumate, precum șampania, a concediilor, haideți pe la mare deci, să plonjăm în talazurile indiferenței, luând cu noi și licoarea izbăvitoare! Apoi, vom vedea noi…”

R. P. D.