„Înainte să fie preşedinte, a fost primarul Sibiului, o localitate din faimoasa regiune a vampirilor!”

Presa britanică se întrece din nou pe ea însăşi cu un articol despre noua „vedeta” a stupiditatii balcanice; este vorba despre dumnealui don’ profesor Klaus Iohannis. Tabloidul The Sun scrie despre … „ghinionul” negocierilor finale pentru Brexit, care vor fi purtate taman în timpul preşedinţiei române a Consiliului European, şi îl prezintă pe preşedintele romanilor ca pe un posibil vampir…drakulian, umblat mai putin prin cancelariile europene…

I-auziti: „Britanicilor le-a îngheţat sângele în vene zilele trecute, când s-a aflat că Marea Britanie va trebui să negocieze cu un …fioros lider transilvănean, pe măsură ce se apropie momentul final pentru Brexit” , scrie ”The Sun „.

Drept este ca redactorul respectiv se pricepe la istoria Europei Estice, mai rau ca Vanghelie, cand s-a repezit sa faca afaceri in R. Moldova… pentru pregatirea Vanghelionului.

Un rol cheie in cuostintele culturale ale englezului va fi jucat de preşedintele României, Klaus Iohannis, a cărui familie a trăit timp de secole în ţinutul natal al lui Dracula, în munţii din Transilvania, mai scrie cam aiurea tabloidul, care n-a citit decat cartea lui Stoker, platit tocmai de sasi sa scrie grozaviile alea….

Ca sa fie convingator, este citat europarlamentarul conservator Amjad Bashir, (islamic!) care afirmă că speră doar ca „Johannis să nu îi stoarcă pe britanici„ (bleed us dry). Adică să le mai rămână și lor ceva de băut, un ceai, dacă se poate!

„Mizele sunt mari, dar nu sunt îngrijorat, pentru că am înţeles că vampirismul este dezaprobat în România de azi. Domnul Iohannis are o reputaţie de politician prudent, şi o voi susţine pe Theresa May în tentativa de a obţine o înţelegere corectă pentru Marea Britanie, indiferent cine este partenerul de dialog”, mai afirmă europarlamentarul, fara sa banuie de ce-i spun romanii presedintelui lor de origine saxona… „malai mare”!.

Publicaţia britanică aminteşte, corect, că Dracula este un faimos vampir fictiv din romanul horror al lui Bram Stoker. „Klaus Iohannis susţine că familia sa a trăit în Transilvania timp de 850 de ani, ţinutul care găzduieşte Castelul Bran, fosta casa lui Dracula, …din poveste. În incheiere, o ține tot pe-a lui : „ Înainte să fie preşedinte, a fost primarul Sibiului, o localitate din faimoasa regiune a vampirilor „, mai scrie The Sun.