Încă două cutremure au avut loc sâmbătă seara în județele Vrancea și Buzău

Două cutremure cu magnitudinea 4, respectiv 3 grade pe Richter, au avut loc sâmbătă seara în județele Buzău și Vrancea, la interval de o oră și jumătate, conform datelor publicate pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Primul seism, cu magnitudinea de 4 grade Richter, s-a produs în județul Buzău, la ora locală 20:01, și la o adâncime de 130,5 kilometri, iar cel de-al doilea, de 3 grade pe Richter, a avut loc în județul Vrancea, la ora 21:36, iar adâncimea a fost de 162,7 kilometri.

Cutremurul de 4 grade pe scara Richter s-a produs în apropierea orașelor: Nehoiu (10 km), Întorsura Buzăului (42 km), Covasna (43 km), Vălenii de Munte (48 km) și Mizil (48 km).

În cazul celui de-al doilea cutremur (3 grade), cele mai apropiate localități de epicentru au fost: Nehoiu (46 km), Covasna (49 km), Slănic-Moldova (51 km), Odobești (52 km) și Onești (54 km).

De la începutul lunii mai, în România s-au produs 6 cutremure cu magnitudini între 2,5 și 4,2 grade pe scara Richter.

Cel mai mare cutremur din acest an s-a produs în data de 8 februarie, în județul Buzău, la ora 17:08, și a avut o magnitudine de 5 grade pe Richter, seismul fiind resimțit și la București.

Codianul nostru a publicat o avertizare de cutremur mare ce este posibil sa se producă la jumatatea lunii mai. Informația este promovata de un mare fizician român, prof.dr.ing. Dan Mirahorian si confirmata de parapsihologul Ioan Istrate.

Mirahorian: va rog sa fiti atenti in perioada urmatoare care va ajunge la apogeu al riscului de Luna Plina /Full Moon 10 Mai 2017 in plaja de +/- 3 zile

