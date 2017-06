Încă o nefăcută de guvernanți – granturi de cercetare pentru absolvenţii de liceu olimpici!!

Ministrul Cercetării și Inovării, Șerban Valeca, a declarat la sarsitul saptamanii trecute, că Hotărârea de Guvern (HG) privind acordarea de granturi olimpicilor care au câștigat locurile I, II, III la olimpiade naționale sau internaționale și care doresc să își continue studiile universitare și post universitare în țară, cu obligația de a lucra apoi, patru ani, într-un institut de cercetare din România, va intra în vigoare săptămâna viitoare. Absolvenţii de liceu olimpici vor primi granturi de cercetare, de săptămâna viitoare, când intră în vigoare o hotărâre de guvern aprobată în scopul de a-i păstra în ţară.

Dincolo de lansasrea pentru prima data in Romania unui astfel de proiect, este de retinut si faptul ca valoarea „burselor” este cuprinsa între 1.500 şi 3.500 de euro pe an, şi potrivit ministrului cercetării, Şerban Valeca, sunt mai mari decât cele oferite în state vest-europene.

Şerban Valeca: T oate aceste lucruri le-am gândit văzând ce îi tentează pe ei afară. Sumele de bani din România ar fi un pic mai mari decât cele din Olanda sau din Marea Britanie şi am considerat că aceste mici genii e bine să rămână în ţară. Sumele pe care le-am calculat nu sunt împovărătoare pentru bugetul nostru şi nici pentru bugetul de stat. Aceşti copii de excepţie au o variantă foarte bună de a rămâne în ţară şi de a studia şi de a lucra în domeniul cercetării.

Pentru anul 2017 urmează să primească granturi de cercetare 600 de elevi care au ocupat primele trei locuri la olimpiade naţionale sau internaţionale. Condiţia este să se angajeze că vor lucra patru ani într-un institut de cercetare din ţară